Wie maakte dit jaar de mooiste treffer in de Jupiler Pro League? Stem hier voor uw favoriet Redactie

04 januari 2020

00u00 0

Welk doelpunt staat op uw netvlies gebrand? Veel straffe kanshebbers uit de Belgische competitie van afgelopen jaar, maar slechts eentje kan de allermooiste zijn. Op het Gala van de Gouden Schoen, op woensdag 15 januari, bekronen we de mooiste goal van 2019. In samenwerking met VTM Nieuws selecteerde onze redactie tien pareltjes. Die kan u hierboven allemaal herbekijken. Tot en met 13 januari krijgt u de kans om uw favoriet te kiezen via onderstaande poll. In tegenstelling tot de voorgaande edities zal die nog geen winnaar opleveren, wel drie topgenomineerden. Tijdens de liveshow op 15 januari kan het publiek in de HLN-app stemmen op de ultieme winnaar.