Wie is op weg naar de exit? Wie is al zeker van PO2 en voor wie wordt het bang afwachten? Zo liggen de kaarten na de voorlaatste speeldag in de JPL TLB

03 maart 2018

23u38

Bron: Eigen berichtgeving 4 Jupiler Pro League De kaarten zijn bijna geschud. De reguliere competitie is bijna achter de rug - volgende week staat de slotspeeldag op het programma - en voor enkele ploegen staat er toch nog wel wat op het spel. Andere teams kunnen dan weer al beginnen te denken aan wat later komen zal. Een overzicht:

Ploegen die al zeker zijn van Play-off 1:

Club Brugge: blauw zwart duikt zeker als leider PO1 in. De enige twee vragen waar we volgende week nog een antwoord op krijgen, is met welke voorsprong de mannen van Leko aan de titelstrijd beginnen en wie de eerste achtervolger wordt: Anderlecht of Charleroi.

Anderlecht: paars-wit ontvangt Antwerp op de slotspeeldag. De Brusselaars volgen nu op twaalf punten van Club en in het beste geval kunnen ze die kloof verkleinen tot negen eenheden. Dat zou dan een kloof van vijf punten betekenen bij aanvang van PO1.

Charleroi: Voor de Carolo's komt het er vooral op aan om nog wat vertrouwen te tanken in aanloop naar PO1. Maar makkelijk wordt dat allerminst. Felice Mazzu en zijn mannen gaan op bezoek bij KV Kortrijk, dat nog een (water)kans maakt op een ticket voor de elitegroep.

AA Gent: de Buffalo's beginnen zeker als de nummer vier aan de Play-offs. Gent gaat volgende week op bezoek bij Racing Genk, dat voorlopig twee overwinningen minder op de teller heeft staan dan de Oost-Vlamingen. En dat criterium geeft bij een gelijk aantal punten de doorslag. Daarna volgen nog het doelpuntensaldo en de gemaakte goals.

Ploegen die nog strijden om laatste twee tickets voor PO1:

KRC Genk: mathematisch kan KRC Genk nog naast een ticket voor PO1 grijpen, maar in werkelijkheid is die kans nagenoeg onbestaande. De Limburgers hebben drie punten meer op de teller staan dan Standard en Antwerp, ze hebben één match meer gewonnen dan beide teams en hun doelpuntensaldo is een stuk beter.

Standard en Antwerp: op dit moment zou Standard samen met Genk tot de beste zes behoren. De Rouches hebben evenveel punten op de teller staan dan eerste achtervolger Antwerp, ze wonnen ook evenveel matchen, maar het doelpuntensaldo van de Luikenaars is nipt beter (+1 tegenover -1). Standard trekt volgende week naar Oostende, terwijl Antwerp een bezoekje brengt aan het Constant Vanden Stockstadion.

KV Kortrijk: ook Kortrijk heeft nog een waterkans op PO1. Maar om dat felbegeerde ticket te pakken, moeten de 'Kerels' zelf winnen tegen Charleroi en rekenen op nederlagen van Standard en Antwerp. Dat wordt lastig.

Ploegen die zeker in PO2 uitkomen:

Sint-Truiden

KV Oostende

Waasland-Beveren

Zulte Waregem

Lokeren

Moeskroen

Ploegen die nog om het behoud moeten strijden:

KV Mechelen en Eupen: Malinwa en de Panda's zullen volgende week uitmaken wie zakt naar 1B. Doordat KV Mechelen een iets beter doelsaldo heeft (-20 tegenover -21), bekleedt Eupen de laatste plaats. Op de slotspeeldag wacht voor beide teams nog een thuismatch: KV Mechelen ontvangt Waasland-Beveren en Eupen neemt het op tegen Moeskroen.