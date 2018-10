Wesley en Carcela worden vrijgesproken, Club Brugge-spits kan vanavond dus spelen tegen Waasland-Beveren VH RN en TLB

19 oktober 2018

15u56 35 Jupiler Pro League Wesley Moraes en Mehdi Carcela zijn vrijgesproken door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Door een juridische strijd rond de indicatieve tabel liet een uitspraak op zich wachten.

De 21-jarige spits van landskampioen Club Brugge riskeerde een schorsing voor een elleboogstoot die hij in augustus uitdeelde in de match tegen Moeskroen. Maar door een juridische strijd omtrent de indicatieve tabel bleef een uitspraak uit. Vandaag boog de Geschillencommissie Hoger Beroep zich dan eindelijk over de zaak die al 2,5 maand aansleepte. Het verdict: Wesley wordt niet geschorst en is er zo vanavond gewoon bij tegen Waasland-Beveren.

Ook Carcela, Ocansey en Brogno vrijgesproken

Carcela kreeg ook al in augustus een rode prent na het afbreken van een veelbelovende aanval. Hij moest aanvankelijk twee wedstrijden op het strafbankje plaatsnemen, maar de Geschillencommissie vindt ook hier de uitsluiting voldoende. Hetzelfde geldt voor Eric Ocansey (Eupen) en Loris Brogno (Beerschot-Wilrijk), die eveneens vrijgesproken worden.

Aanvankelijk was de zitting gepland voor 26 oktober, maar om een eerlijk verloop van de competitie te garanderen, besliste men om de zitting een week te vervroegen.

Vorige week werden de vier strafdossiers opnieuw ingeleid bij de Geschillencommissie Hoger Beroep. Om rechtsonzekerheid te vermijden had de Evocatiecommissie echter beslist dat de strafmaat gebaseerd moest zijn op de indicatieve tabel van vorig seizoen. De Geschillencommissie Hoger Beroep was consequent en vorderde daarop ook de bewijzen voor de goedkeuring van die oude tabel. Hetzelfde probleem deed zich echter opnieuw voor. Ook die oude tabel, die dateert uit 2014, was niet goedgekeurd door de raad van bestuur van de Pro League. Bondsprocureur Marc Rubens slaagde er logischerwijs niet in de gevraagde bewijzen te leveren, waarop het viertal vrijgesproken moest worden op basis van procedurefouten. Rubens legde nog uittreksels van pv’s neer van juni en juli 2014, maar die werden niet als bewijs van goedkeuring aanvaard.

Volledig logisch volgens Pierre Locht, de juridisch directeur van Standard die het probleem met de huidige indicatieve in augustus aan de kaak stelde. “De tabel dateert uit 2014, toen was er zelfs nog geen Pro League”, aldus Locht. “Dus hetzelfde probleem doet zich ook bij de oude tabel voor. Het profvoetbal was in 2014 nog opgesplitst in de eerste en tweede klasse en de reglementen waren helemaal anders.” Pas in juni 2015 ontstond de Pro League zoals we die vandaag kennen. Locht: “Hopelijk kunnen we voortaan de debatten voeren over de grond van de zaak. De Pro League heeft het probleem opgelost, dat is goed.”

De grootste verliezer in het verhaal is het Bondsparket. “Een fout is een fout en moet kordaat bestraft worden. De voetbalsupporter begrijpt hier niets meer van. Een competitie moet op een eerlijke manier kunnen doorgaan”, aldus bondsprocureur Marc Rubens, die voor elke speler dezelfde sanctie als in eerste aanleg vroeg. “Men mag op procedurefouten afgaan, de regels moeten toegepast worden. Maar het is toch bizar dat men de regels zelf maakt en ze dan hier komt betwisten bij de disciplinaire instanties. Dat men de zaakjes maar eens regelt binnen de Pro League.”