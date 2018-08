Wesley brengt Club Brugge met rode kaart in lastig parket, maar blauw-zwart wint wel dankzij Cools MDB

05 augustus 2018

21u50 12 Excel Moeskroen MOU MOU 0 einde 1 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Club Brugge had het bijzonder moeilijk op het veld van Moeskroen. Al zeker in de eerste helft na de vroege rode kaart van Wesley. Toch wist blauw-zwart de drie punten nog mee te graaien op Le Canonnier. Een treffer van de ingevallen Dion Cools bracht soelaas.

“Vandaag de dag zie je dat hij relaxed en gefocust op het veld staat. Hij reageert niet meer.” De woorden van Claudemir over zijn voormalige ploegmakker Wesley konden na elf minuten op Le Canonnier de vuilbak in. De Braziliaan reageerde wel en deelde een elleboogstoot uit. De rode kaart was dan ook het logische gevolg. Maar ook voordien liep het voor geen meter voor de landskampioen. Was het gemakzucht?

Feit was wel dat Club Brugge in de tweede helft uit een ander vaatje tapte. Met de inbreng van Dion Cools voor Ivan Tomecak. Het was dan ook die invaller die voor de bevrijdende 0-1 zorgde met een rush op zijn rechterflank. Een meer dan welgekomen doelpunt voor blauw-zwart. Zo begint Club Brugge net als Anderlecht aan het seizoen met zes op zes.