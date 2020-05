Werkgroep Pro League op één lijn: 7 clubs in 1B? Uitgesloten KDZ/NVK/LUVM

13 mei 2020

05u00 0 Jupiler Pro League Geen licentie voor Virton en dat zorgt voor miserie in 1B. Als we volgend seizoen met 18 clubs in 1A spelen, dan blijven er nog maar zeven over in 1B. De teneur in de werkgroep van de Pro League is duidelijk: daar kan geen sprake van zijn.



Na het faillissement van Lokeren en het njet van het BAS voor Roeselare kreeg gisteren ook Virton een rode kaart voor het Arbitragehof. De Luxemburgers kondigden intussen al verdere stappen aan en spannen een rechtszaak aan bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel om de beslissing van het BAS te annuleren. Dat kan volgens hen omdat de concurrentieregels geschonden zijn. Daar bovenop dient Virton een schadeclaim in tegen de KBVB om alle ­investeringen die de club – nu ­tevergeefs – deed op hen te ­verhalen. Ze eisen een schade­vergoeding van 10 tot 15 miljoen.

Seraing, RWDM, Deinze...

Los daarvan is het niet behalen van de proflicentie van Virton een streep door de rekening van de ­andere profclubs. Zeker van die ploegen die komend seizoen graag met 18 ploegen in 1A willen voetballen. Als OHL en Beerschot allebei zouden promoveren, bestaat 1B in zijn huidige vorm uit amper zeven ploegen. Dat zijn Deinze, Lierse Kempenzonen, ­Seraing, Westerlo, RWDM, ­Lommel en Union.

Gisteren kwam de werkgroep van de Pro League voor het eerst sinds de ­coronacrisis nog eens fysiek bij ­elkaar. Dat gebeurde in het bondsgebouw. De vergadering tussen ­Peter Croonen (RC Genk en voorzitter Pro League), David Meekers (STVV), Karel Van Eetvelt (Anderlecht), Joseph Allijns (KV Kortrijk), Michel Louwagie (AA Gent), Eddy Cordier (Zulte Waregem) en Philippe Bormans (Union) duurde ruim vijf uur. Na afloop heette het een ‘bijzonder constructief gesprek te zijn, waarbij haast iedereen op ­dezelfde lijn zat’. Die lijn is alvast het feit dat niemand voorstander is van een competitie in 1B met zeven ploegen. “Uitgesloten”, zegt de ene bron. “Daarvoor ligt een concreet alternatief op tafel”, klinkt het uit een andere hoek.



Zeven ploegen in 1B betekent de facto dat een ­competitie met 18 ploegen in 1A moeilijk haalbaar wordt. Een competitie in 1A met 16 dan, zoals Standard wil? Dat kan enkel als het tot een nietigverklaring van de huidige competitie komt en ­alles bij het oude blijft. Geen kampioen, geen stijgers en geen daler. Een competitie met 17 ploegen behoort ook tot de mogelijk­heden, maar dat zou dan willen zeggen dat Waasland-Beveren alsnog naar 1B moet. Een scenario dat ze op de Freethiel tot elke prijs willen vermijden.

Beloften? Onrealistisch

Een mogelijk alternatief om te ­vermijden dat in een scenario van 18 clubs in 1A er maar zeven in 1B uitkomen, is de integratie van ­beloftenteams. Een idee dat ­eerder al werd geopperd en waar ze vooral in Genk en Brugge voorstander van zijn. Grootste ­probleem: dat plan kan op zeer ­weinig steun rekenen bij de rest. Omdat het praktisch onhaalbaar lijkt om dat op zo’n korte termijn georganiseerd te krijgen én omdat het een flinke smak geld kost. ­Vandaag zit de werkgroep opnieuw samen.