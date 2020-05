Werkgroep Pro League ‘not amused’ met nota Club voor competitie met 18 zonder play-offs: “Dit kan echt niet” Rudy Nuyens

11 mei 2020

05u00 0 Jupiler Pro League De nota van Club Brugge zorgt voor beroering in het voetbal. Niet zozeer omwille van de inhoud, wel omdat dit voorstel de vele uren arbeid van de werkgroep van de Pro League flink hypothekeert.

Michel Louwagie maakt vanaf dag één deel uit van de werkgroep die binnen de Pro League een plan uitwerkt om het seizoen 2019-2020 af te sluiten en het seizoen 2020-2021 op te starten. De manager van AA Gent is ‘not amused’ door de nota die Club Brugge verstuurde.

Als men vindt dat we het niet goed doen in die werkgroep, dat men die dan opdoekt en voor een andere samenstelling kiest. AA Gent-manager Louwagie

“Ik vind dit niet kunnen”, zegt Michel Louwagie. “Als mensen ideeën hebben, zoveel te beter. Maar formuleer ze dan sereen binnen de werkgroep die daarvoor opgestart is. Joseph Allijns uitte ook al het idee om over de Europese plaatsen te laten stemmen. Waarom lanceert Allijns dat idee in de media en niet binnen de werkgroep waarvan hij zelf deel uitmaakt? Daar heb ik geen begrip voor en dat heb ik hem ook gezegd.”

Kakofonie

“Men is het voetbal in ons land belachelijk aan het maken”, vindt Louwagie. “Eerst is er de licentie voor Moeskroen, terwijl iedereen wéét wat er gaande is. En nu is er deze kakofonie rond de afsluiting van het huidige seizoen en de plannen voor volgend seizoen. Terwijl we al wéken bezig zijn om met de werkgroep een plan voor de Algemene Vergadering voor te bereiden.”

“We hebben in die werkgroep úren en úren ernstig werk geleverd, met 9 mensen”, aldus Louwagie. “Alle geledingen van het voetbal zijn daarbij vertegenwoordigd: de grote clubs, met Karel Van Eetvelt (Anderlecht), Peter Croonen (RC Genk) en mezelf (AA Gent), de kleinere clubs met Eddy Cordier (Zulte Waregem), Joseph Allijns (KV Kortrijk) en David Meekers (STVV), 1B met Philippe Bormans (Union) en het management van de Pro League met licentiemanager Nils Van Brantegem en CEO Pierre François. Dinsdag, woensdag en donderdag hebben we nog werksessies gepland. Als men vindt dat we het niet goed doen in die werkgroep, dat men die dan opdoekt en voor een andere samenstelling kiest.”

Deontologie

“Ik houd mij aan de deontologie”, zegt Louwagie. “Dat betekent dat ik inhoudelijk niet ga reageren op de nota van Club Brugge. Dat is iets intern voor de werkgroep, daarna voor de Raad van Bestuur en ten slotte voor de Algemene Vergadering. Maar deze nota versturen aan 30 personen met als gevolg dat die lekt, vind ik ‘not done’. Ik voel me daar helemaal niet goed bij. Het voetbal wordt hiermee andermaal in een slecht daglicht gesteld.”

Louwagie krijgt bijval van andere leden van de Pro League-werkgroep. “Als we de afspraak maken dat we vertrouwen hebben in de werkgroep, dan moeten we ons daar ook aan houden. Anders zijn we verkeerd bezig”, vindt Zulte Waregem-CEO Eddy Cordier. “Ik ga geen commentaar geven op deze nota, maar mijn werk voortzetten in de werkgroep”, aldus Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt. “Ik begrijp dat clubleiders een mening hebben, maar we moeten de werkgroep zijn werk laten doen”, vindt ook bondsvoorzitter Mehdi Bayat.

