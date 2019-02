Wereldgoal Carcela afgekeurd nadat VAR voorafgaande tik van Laifis op Bakkali spot, woedende Preud’homme naar de tribunes ODBS

03 februari 2019

19u42 0

Consternatie op Sclessin even na het uur. Mehdi Carcela had er met een ge-wel-dig afstandsschot net 2-1 van gemaakt. De aanvaller pakte heerlijk aan met links en draaide dan van even buiten de zestien met de binnenkant van zijn ‘mindere’ rechter over Didillon in de verste winkelhaak. Via de onderkant van de deklat viel de bal enig mooi binnen. Sclessin ontplofte, Carcela vierde het doelpunt door zijn schoen uit te trekken en die even als hoofdkussen te hanteren. Daarmee doelend op zijn slaapstoornissen en de keren dat hij recent al te laat kwam op afspraken en trainingen.

Tot Sclessin plots ref Visser voor de beruchte camera langs de zijlijn zag staan. Bleek dat dat VAR hem naar daar had geroepen om een eerdere fout van Laifis op Bakkali te beoordelen. Een licht contact, maar wel eentje dat als fout kan gecatalogeerd worden. Visser oordeelde erg streng en floot voor een overtreding van Laifis. Weg goal, terug 1-1. Tot woede van heel Standard. Carcela stak de middelvinger op richting Visser toen die een woedende Preud’homme toesprak. De Standard-trainer was net daarvoor het veld opgekomen om Visser zijn gedacht te zetten. Waarop MPH (60) naar de tribunes verwezen werd.