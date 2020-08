Werd OHL een strafschop onthouden op Genk? Frank De Bleeckere geeft tekst en uitleg YP

18 augustus 2020

14u03 0 🗞️ | Onze expert Frank De Bleeckere blikt terug op de veelbesproken penaltyfase in #GNKOHL. 👀#ElevenGazette pic.twitter.com/wOjYgUWfwG Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

OH Leuven boekte afgelopen zaterdag in extremis een 1-1-gelijkspel bij Racing Genk, maar bij de promovendus voelden ze zich achteraf toch ook wat bekocht. Nog na die gelijkmaker werd Olivier Myny in de Genkse zestien namelijk van de sokken gelopen door Joakim Maehle, maar noch scheidsrechter Jasper Vergoote, noch de VAR grepen in. Onterecht, zo stelt Frank De Bleeckere, de adjunct van technisch directeur Bertrand Layec in het Referee Department van de KBVB, nu in een videoboodschap. “Het Referee Department verwacht een strafschop en een gele kaart voor deze overtreding. Omdat dit een clear en een obivious error is, verwacht het Referee Department een VAR-interventie en een on-field review”, is de conclusie van de gewezen topref.

Bekijk hieronder alle hoogtepunten uit Genk-OHL:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.