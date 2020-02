Werd KV Kortrijk een penalty ontnomen? Onze huisref Pots: “Ik snap niet dat videoref niet ingreep” PJC

21 februari 2020

Bij een 0-0-tussenstand rukte KV Kortrijk op via de rechterflank. Van Der Bruggen bediende Mboyo in de zestien, die ging liggen na een contact met Kouassi. Scheidsrechter Wesley Alen floot niet, ook de VAR greep niet in, zeer tot onvrede van het Guldensporenstadion. Onze huisref Tim Pots snapt dat KV Kortrijk zich benadeeld voelde. “Want ik vond het een strafschop. Er is geen andere conclusie mogelijk, het was een overtreding. Ik snap niet dat de videoref niet ingreep. Het sierde Alen overigens wel dat hij zich na deze fase niet liet vangen aan de optelsom aan (fop)duiken.”