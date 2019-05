Welke titelscenario’s zijn er mogelijk? Mulder lacht: “Misschien speelt Anderlecht toch nog belangrijke rol” ODBS

12 mei 2019

20u36

Bron: Telenet PlaySports 0 Jupiler Pro League Club Brugge houdt de titelstrijd razend spannend. Dankzij de fel bevochten 3-2-zege verkleint blauw-zwart de kloof met Genk tot op drie punten, met nog twee speeldagen te gaan. Genk speelt donderdag (20u30) op Anderlecht en op de slotspeeldag zondag (18u) thuis tegen Standard, Club trekt naar Standard en sluit af tegen Antwerp.

19 op 24 telt Club Brugge in deze play-offs, maar nog heeft blauw-zwart het lot niet in eigen handen. Want zelfs als het daar straks nog een 6 op 6 bijdoet, heeft Genk (18 op 24) voldoende aan een 4 op 6 om de titel te pakken. Een puntje op Anderlecht volstaat dus in principe, als er zondag gewonnen wordt thuis van een de jongste weken er matig Standard. Net als Standard wordt Anderlecht, historische vijand van Club, dus een soort van scherprechter. Wat Jan Mulder in de studio’s van Telenet PlaySports verleidde tot volgende uitspraak: “Misschien speelt Anderlecht nog wel een belangrijke rol in deze competitie (lacht).”

“Tien laatste minuten belangrijk”

Voor Jacky Mathijssen, net als Mulder analist in de studio, is deze nederlaag voor Genk in principe alles behalve een drama. “Deze 3-2 is een redelijk normale uitslag. Je kan verliezen op Club. Genk zal nu wel ontgoocheld zijn, maar ze mogen zich niet uit hun lood laten slaan en moeten gewoon klaar zijn voor de volgende opdracht. Misschien dat die laatste tien minuten, toen Genk nog fel kwam opzetten en dicht bij 3-3 kwam, wel heel belangrijk zijn geweest. Mentaal kunnen ze die meenemen naar het Astridpark donderdag. Ze hebben het uiteindelijk nog altijd in eigen handen en dat kan Club niet zeggen.”

Ook Eric Van Meir ziet Genk volgende week zondag vieren. “Ze hebben de beste kaarten. Clement zal wel weten wat hij moet doen de komende twee duels. Uiteindelijk werd het ook geen 4-1 of 5-1.” Nog dit: bij een gelijk aantal punten gaat de titel naar Club, omdat Genk zijn oneven aantal punten na afloop van de reguliere competitie naar boven zag afgerond. Dus eigenlijk geen 3 punten, maar 2 en een half voorsprong voor Genk na de rollercoaster in Jan Breydel.

