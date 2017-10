Weinig voetbal, wel drie punten: Decarli verlost blauw-zwart met eerste treffer Wouter Devynck

16u25 136 Photo News Jupiler Pro League Tiende zege in elf matchen. Ook een irritant en vooral veel te stevig Antwerp kon Club Brugge niet afstoppen. Decarli met zijn eerste en Horvath in een Antwerps slotoffensief hielpen blauw-zwart nog maar eens aan drie punten.

Anthony Limbombe: "Veel goals." Stallone Limbombe: "Veel duels." Is Anthony misschien de betere voetballer, dan is Stallone toch de betere voorspeller. Veel duels immers in het Jan Breydelstadion. Héél veel duels. Stevige, stugge ploeg, dit Antwerp. Met het mes tussen de tanden. Naar het beeld van hun trainer. Laszlo Bölöni lijkt eerder 46 dan 64. Niet coachend, maar stomend langs de zijlijn. Bij momenten leek hij zelfs te solliciteren naar een plaatsje in de tribune. Zoals in 2008, toen hij als coach van Standard tussen de fans van Club Brugge ging zitten. Bij momenten net over de grens.



Net zoals zijn spelers. Geel bij de vleet. Vooral die fout van Hairemans - stamp op de hiel van Nakamba, was van het soort dat niet thuishoort op een voetbalveld. De gele kaart van Correyn had dan weer een hoog Comedy Capers-gehalte. Hij weigerde ondanks een bloedneus van het veld te stappen en toen Bölöni hem teken deed, ging hij doodleuk op zijn poep zitten. Ref Visser kon het niet smaken. Over het irritante tijdrekken van Bolat zullen we het niet hebben, want de ex-Bruggeling kreeg daarvoor géén geel. Neen, veel voetbal was er niet te zien. Gelukkig voor de match was het de thuisploeg die op voorsprong kwam. De Bock na een hoekschop met een lage schuiver tussen een zee van benen. Correyn kon de bal op de lijn keren, maar de rebound was voor Decarli. Eerste doelpunt voor de Zwitser, die dat vierde met een ode aan zijn zwangere partner. Voor de tiende keer in elf duels kwam Club zo nog voor rust op voorsprong. Goed begonnen, is half gewonnen. Enkel in Charleroi lukte dat niet.

Niet dat het het spelbeeld veel ten goede kwam. Te veel afval ook bij Club, dat zich af en toe liet meeslepen in de vele duels en veel te weinig aan voetballen toekwam. Dat vooraan Dennis en Wesley ongelukkig waren, hielp ook al niet. In het begin van de tweede helft miste Wesley wat niet te missen viel. Al vallend een kopbal hoog over doel, op amper een paar meter. Het maakte de wedstrijd voortkabbelde van fout naar fout. De één al zwaarder dan de ander. Yatabaré tackelde met voet vooruit op de bal én Nakamba en pakte zo ook nog eens geel. Aan de zijkant bleef Bölöni het spektakel mee verzorgen. Het kwam hem op een waarschuwing van Visser te staan.



25 minuten voor tijd ging Leko aan het wisselen. Eerst Cools (geblesseerd?) naar de kant voor Palacios. Daarna mochten ook Vossen en zelfs Refaelov - eerste minuten sinds 9 september op Moeskroen. Ook nu veranderde het spelbeeld nauwelijks. Tien minuten voor tijd opende Antwerp - dat opeens besefte dat het achterstond - een slotoffensief en kreeg het zelfs twee levensgrote kansen. Eerst Haroun met een lage knal, daarna Oulare met een harde kopbal. Maar twee keer stond Horvath pal, vooral zijn tweede redding mocht er zijn. Gerechtigheid geschied, want Antwerp toonde op het eind dat het wel degelijk kan voetballen als het wil. Niet te begrijpen eigenlijk dat het dan zolang zo irritant blijft voetballen. Club pakt zo 30 op 33 en trekt woensdag naar Genk met een bijna perfect rapport.

