Weinig fraai 'Dood aan FCB'-spandoek duikt, uitgerekend in minuut 23, op in tribunes Bosuil TLB

19 augustus 2018

15u25

Bron: Eigen berichtgeving, Play Sports 37

Het betwiste spandoek met het opschrift ‘Dood aan FCB’ is weer opgedoken. Enkele Antwerp-fans staken de banner tijdens de topper tegen Club in de lucht en dat net in minuut 23, de minuut waarin de Club-fans hun eerbetoon houden aan de overleden ex-Club-spits François Sterchele.

Eerder deze week hing het spandoek enkele uren aan café 'The Great Old' en beelden ervan gingen meteen viraal. Vorig seizoen haalde het spandoek al eens het nieuws, de aanhang van Antwerp hield de boodschap toen hoog tijdens een mars voor aanvang van de thuismatch tegen blauw-zwart.

Een schande en buitengewoon degoutant!

Dood aan FCB-spandoek duikt op tijdens #AntClu in minuut 23 van de wedstrijd. De minuut waar Club supporters eerbetoon houden aan de overleden Sterchele. pic.twitter.com/2NDCSyxI6j Igor C.(@ IgorC92) link

Een spandoek met "dood aan fcb". Pure klasse, die supporters. #AntClu Davey Degrande(@ daveydegrande) link