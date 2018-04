Weg, titeldroom? Anderlecht kopje onder op Sclessin na boeiende klassieker Manu Henry

18 april 2018

21u30 75 Standard STA STA 2 einde 1 AND AND Anderlecht Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League Mag de titeldroom van Anderlecht opgeborgen worden? 't Is voorbarig, maar na de 2-1-nederlaag van vanavond op Sclessin zal een 35ste landstitel alleszins een aartsmoeilijke opdracht worden. Standard dankte andermaal matchwinnaar Carcela en nadert zowaar tot op drie punten van paars-wit.

Dan toch weer Renaud Emond. De goaltjesdief van de Rouches profiteerde al tien minuten van mistasten van Sels. Standard bleef vervolgens baas in de eerste helft - met Edmilson en Carcela als absolute uitblinkers - maar de slotfase was voor Anderlecht. Zes minuten voor affluiten knalde Sven Kums op de paal, een minuut later trof Adrien Trebel wél raak. De ex-speler van Standard vierde uitbundig.

Op het uur achtte Standard-kapitein Carcela zijn moment van glorie gekomen. Naar binnen snijden en uithalen met links: een doelpunt à la Arjen Robben. Doelman Ochoa hield de Rouches daarna overeind op pogingen van Dendoncker en Ganvoula. Diezelfde Ganvoula, die in de 61e minuut de geblesseerde Lukasz Theodorczyk was komen vervangen, en twee keer Alexandru Chipciu toonden te weinig efficiëntie.

Smet op de Luikse zege: tien minuten voor tijd moest scheidsrechter Lawrence Visser de partij even stilleggen omdat er een gebroken wijnglas op het terrein was gegooid, iets wat nog een duur staartje kan krijgen voor Standard.