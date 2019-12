Weer geen overtuigende match Club, maar wel opnieuw drie punten: ook een kunst MXG/TTV

07 december 2019

21u43 10 STVV STV STV 1 einde 2 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Geen goeie match, maar toch weer een zege voor Club Brugge vanavond. In de slotfase hielp Ricca de Bruggelingen alsnog voorbij een stug STVV.

Bizarre eerste helft zaterdagavond op Stayen, daar waar STVV van bij de aftrap massaal achteruit liep tot in de eigen zestien meter. Hadden ze gekund, de Truienaars gingen in de eigen spionkop achter doel verdedigen - zo defensief startten de Limburgers. ’t Was geen cadeau voor Club Brugge, bij wie het flitsende al een tijdlang uit het elftal is verdwenen. Okereke kreeg het vertrouwen, maar bakte er wederom niets van. De enige die af en toe nog eens prikt is Diatta - ’t was dan ook geen verrassing dat de eerste Brugse dreiging van zijn voet kwam. Na zeven minuten belandde de poging van de Senegalees - net als in Oostende - via een vijandig been tegen het doelhout. STVV-coach Nicky Hayen schreeuwde zijn troepen vooruit, maar dat hielp niet. Wanneer de Truienaars na twintig minuten voor het eerst op de helft van Club kwamen, was het gek genoeg meteen raak. Mechele en Mata lieten Boli op vrijschop van Colombatto zomaar afwerken bij de tweede paal. De spits vloerde Mignolet in twee keer, Club kon de ogen niet geloven. Blauw-zwart schoot in een kleine kramp, STVV groeide ietwat in de wedstrijd. Met de rust in zicht kwam Club opnieuw opzetten, met een doelpunt als gevolg. Vormer vond de infiltrerende Balanta, die de oververdiende gelijkmaker binnen trapte.

VAR keurt 1-2 af

STVV kwam met betere intenties uit de kleedkamer - het leidde snel tot een schuchtere poging van Boli. De beste pass van de Truienaars was er eentje van De Bruyn, maar wel op de doorgebroken Okereke. De Nigeriaan miste evenwel zijn controle en verprutste zo een honderd procent kans - het signaal voor de fans om de naam van Vossen nog wat harder te scanderen. Aan de overzijde kreeg STVV een nieuwe gevaarlijke vrijschop vanop rechts. Met ingehouden adem zag Club de scherpe voorzet net voorbij de tweede paal voorbij waaien. Clement greep in, net als in Oostende haalde hij Okereke naar de kant voor De Ketelaere. Voorbij het uur leek opnieuw Balanta in het geharrewar Club te verlossen, maar dat was buiten de VAR gerekend. Die zag een overtreding voorafgaand aan het doelpunt - geen voorsprong voor blauw-zwart dus.

Ricca de verlosser

In de tweede helft was STVV minstens de evenknie van een slap Brugge, dat na een heel zwak kwartier tien minuten voor tijd via een schot van de ingevallen Tau nog eens kon dreigen. De match leek op een billijk gelijkspel te eindigen, toch kregen we nog een winnaar. Vijf minuten voor tijd opnieuw een atypische doelpuntenmaker bij Club - deze keer hielp Ricca blauw-zwart aan een goal. Wéér geen overtuigende match van de Bruggelingen, maar opnieuw de drie punten. En zo blijft Club maar winnen, wat op zich ook een kunst is.

Clement: “Alles winnen tot nieuwjaar”

“We hebben een sterke eerste helft gespeeld”, analyseerde Club-coach Philippe Clement na afloop. “STVV kwam niet over de middenlijn. We kregen een mentale klap met die 1-0, dat was eigenlijk een hold-up op dat moment maar we zijn blijven gaan en harder gaan pushen. Daar zijn we voor beloond. De afgekeurde goal? Volgens mij was er weinig aan de hand. Nu wil ik gewoon alles nog winnen tot nieuwjaar. Dat is mijn intentie.”

