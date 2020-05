Wat zijn de gevolgen voor de abonnees nu er voor 1 augustus niet gevoetbald wordt? Wij deden de rondvraag bij de 1A-clubs Voetbalredactie

06 mei 2020

14u25 0 Jupiler Pro League Eén les die we uit de Eén les die we uit de Veiligheidsraad mogen trekken: er wordt zeker niet gevoetbald voor 1 augustus. Maar wat met de abonnees? En hoe kijken de clubs aan tegen een eventuele competitie achter gesloten deuren? Wij deden op basis van vier vragen een rondgang bij de ploegen uit 1A.

Grote zorgen over openstaande saldo’s op drankkaarten hoeven de fans van onze clubs uit 1A zich niet te maken. Uit onze rondvraag blijkt dat alle clubs bereid zijn om de saldo’s op de abonnementen over te hevelen naar volgend seizoen. De fans zijn zo wel verplicht om hun abonnement te verlengen.

Een tweede vaststelling: voor sommige ploegen valt het nog af te wachten hoe de competitie afgewikkeld wordt. Het gros van de clubs denkt bij stopzetting van de competitie aan compensatiemaatregelen voor de trouwste fans. Welke vormen die aan zullen nemen, is nog onzeker.

Tot slot zouden nagenoeg alle clubs liever niet achter gesloten deuren herbeginnen met voetballen. Fans op de tribunes zorgen voor een groot stuk van de inkomsten. Charleroi stelt daarom een compromis voor: “Laat ons beginnen vanaf 15 augustus met een nieuwe competitie achter gesloten. Iedere club moet zo slechts één match achter gesloten deuren spelen alvorens de deuren op 1 september weer opengaan.”

De vier vragen op een rij:

1. Hoeveel abonnees heeft de club dit seizoen?

2. Als de competitie wordt stopgezet, gaat er dan een tegemoetkoming komen voor de abonnees?

3. Elke eersteklasser heeft een drankbonnensysteem dat aan het abonnement is gekoppeld. Wat gebeurt er met het saldo van iedere abonnee op die kaart als de competitie wordt stopgezet?

4. Stel dat er vanaf 1 augustus zonder publiek mag gespeeld worden, hoe kijkt de club daar tegenaan? Hoe belangrijk zijn inkomsten uit ticketverkoop, abonnementen en horeca op matchdagen?

ANDERLECHT

1. 18.000 en 2000 in losse verkoop.

2. “We werken voorstellen uit die tegemoet komen aan onze trouwe abonnees. U zal begrijpen dat we die eerst aan onze fans zullen communiceren.”

3. “Het saldo blijft vanzelfsprekend behouden.”

4. “Met of zonder publiek: volksgezondheid is altijd prioritair. Alle gesprekken hieromtrent worden in de vergaderingen van de Pro League besproken. Inkomsten uit ticketverkoop, abonnementen en horeca zijn belangrijk voor de club, maar wij wensen daar geen percentages op te plakken.”

ANTWERP

1. 14.000

2. “Wij communiceren zodra we een duidelijk beeld hebben op de volledige situatie naar alle stakeholders: supporters, business seat partners en top partners.”

3. “Wij communiceren zodra we een duidelijk beeld hebben op de volledige situatie naar alle stakeholders: supporters, business seat partners en top partners.”

4. “Wij communiceren zodra we een duidelijk beeld hebben op de volledige situatie naar alle stakeholders: supporters, business seat partners en top partners.”

CERCLE BRUGGE

1. 4.300

2. “Cercle werkt een compensatieregeling uit, voor abonnee- en tickethouders die de wedstrijd Cercle-KV Oostende (speeldag 30) niet hebben kunnen bijwonen. Aangezien het nog niet 100% vaststaat dat de competitie wordt gestaakt en de wedstrijd dus al dan niet wordt gespeeld, gaat Cercle hierover ook nog niet communiceren. Er wordt gewacht op duidelijkheid van de overheid en de Pro League om hierna de nodige stappen richting abonnement- en tickethouders te zetten.”

3. “Net zoals de voorbije seizoenen worden resterende saldo ’s overgeplaatst naar de nieuwe abonnementskaart.”

4. “Cercle zal de aanbevelingen strikt opvolgen en is begripvol voor iedere beslissing die noodzakelijkerwijs moet worden genomen, pro of contra dus. Een wedstrijd achter gesloten deuren heeft een duidelijke weerslag: verlies van tickets en abonnementen, verlies van horeca-inkomsten, verlies van diverse commerciële inkomsten en blijvende en verhoogde organisatiekosten. Geen publiek betekent geen inkomsten en is commercieel ook minder aantrekkelijk. Een exact nummer becijferen hangt uiteraard af van een topwedstrijd versus niet-topwedstrijd voor Cercle.”

CLUB BRUGGE

1. 24.000

2. “Dat zullen we beslissen en communiceren nadat er zekerheid is over de afloop van de competitie.”

3. “Het geld dat op de membershipkaarten stond na de laatste wedstrijd, zetten we over naar de ClubID van volgend seizoen, onze supporters verliezen dus geen euro.”

4. “We volgen de beslissingen van de overheid en supporteren volop voor de wetenschappers in hun zoektocht naar een afdoend middel tegen de besmetting. We hopen uiteraard dat de volksgezondheid positief evolueert zodat we binnen afzienbare termijn wedstrijden met fans kunnen laten doorgaan. Club heeft de hoogste wedstrijdinkomsten van alle Belgische profclubs. Dus, spelen zonder fans is dan ook zwaar verlieslatend. Maar als het tijdelijk niet anders kan gaan we zoals steeds hard werken om er het beste van te maken.”

CHARLEROI

1. 6.500

2. “De abonnees zullen nog te bepalen voordelen krijgen.”

3. “De saldo’s worden steeds overgezet naar volgend seizoen.”

4. “Het is beter om te spelen met publiek maar het zal onmogelijk zijn een kalender te maken met een competitiestart op 1 september. Beginnen op 15 augustus met voor iedere club één match achter gesloten deur is een mooi compromis. Het zal aan de kalendermanager zijn om een inventieve en correcte oplossing te vinden als we achter gesloten deuren moeten beginnen.”

KV KORTRIJK

1. 4.150

2. “We kijken nog uit, maar in se zijn de wedstrijden voor play-off 2 gratis aangeboden. In reguliere competitie waren alle thuismatchen gespeeld. We moeten wel kijken wat we naar bepaalde sponsors van matchen in play-off 2 toe zullen doen.”

3. “De saldo’s lopen door naar volgend seizoen.”

4. “We zouden liever wachten tot alle wedstrijden kunnen bijgewoond worden en dan desgevallend een drukker programma afwerken. 25 procent van onze inkomsten zijn matchgerelateerd.”

KV MECHELEN

1. 12.219

2. “Geen tegemoetkoming als seizoen wordt stopgezet. Play-off 2 zat in het abonnement verwerkt, voor play-off 1 hadden de fans moeten bijbetalen.”

3. “Dat saldo gaat mee naar volgend seizoen. Het kan overgezet worden naar nieuw abonnement.”

4. “Wij zijn tegen spelen zonder publiek. Beleving en sfeer in een vol stadion is belangrijk. De inkomsten uit catering, tickets, abonnement en businessseats vormt in totaal 60% van de inkomsten.”

MOESKROEN

1. 2.000

2. “We hebben daar nog niet over gesproken maar we hebben in reguliere competitie alle thuismatchen gehad. We moeten zien of we iets van goodwill kunnen creëren.”

3. “Saldo’s gaan over naar volgend seizoen.”

4. “De beslissing ligt bij de Pro League, we zullen die volgen. 25 procent van onze inkomsten zijn matchgerelateerd.”

KV OOSTENDE

1. 3.096

2. “Daar wordt over nagedacht. Dat is verder te bekijken met de nieuwe beleidsvoerders.”

3. “Dat saldo wordt sowieso overgedragen naar volgend seizoen.”

4. “Uit abonnementen en ticketverkoop samen halen we ruim 1,2 miljoen euro binnen per seizoen. Ons budget is 6 à 8 miljoen. Dat is dus toch een groot deel. Het hangt ook af tegen wie die wedstrijden zijn in augustus. De wedstrijden tegen Club Brugge, Anderlecht en AA Gent zijn goed voor de helft van onze inkomsten uit horeca en een groot stuk van de ticketing.”

SINT-TRUIDEN

1. 3.841 abonnementen.

2. “STVV zal zorgen voor een compensatie van de abonneehouders. Er wordt alleen nog bekeken hoe dat zal gebeuren. We hadden als club dan ook graag wat meer informatie gehad rondom format competitie volgend seizoen,…”

3. “Dit seizoen zouden we na de wedstrijd van RSC Anderlecht, tijdens de Play-Offs, ons nieuw cashless systeem gaan introduceren. Voorlopig werkten we nog steeds met onze gekende gele jetons. Een cashless systeem is bij ons dus nog niet van toepassing, waardoor er niet dient nagedacht te worden over saldo’s op abonnementen.”

4. “Allereerst is het zo dat elke beslissing die er nu zal gemaakt worden, één is waarbij de veiligheid en gezondheid van spelers, staff, supporters en vrijwilligers van het hoogste belang is. Iedereen die van voetbal houdt, mist het voetbal enorm daar het voor hen een basisbehoefte is in zijn/haar sociale omgeving. Stel dat er beslist wordt om pas in oktober of later publiek terug toe te gaan laten, dan denken we dat het zeker verstandig is om de competitie van start te laten gaan achter gesloten deuren. Voetbal is een sociaal gebeuren. Het houdt de mensen bezig. Deze beleving zal dan weliswaar in beperkte kringen (thuis bij het gezin via TV) terug kunnen opstarten , maar ongetwijfeld ontstaan er terug leuke en pittige analyses door de sportjournalisten waarbij elk gezin en elke supporter zijn eigen mening heeft. Deze verschillende meningen brengen dan weer stof tot praten met anderen dan gezinsleden (vrienden, familie,…) waardoor er weer meer sociale interactie ontstaat. De fan heeft zijn/haar ontspanning terug, alleen wordt deze ontspanning voorlopig niet op café of in het stadion uitgeoefend. Als club geven we ook aan dat we een gevuld stadion willen omdat onze sportieve resultaten alleen maar beter zullen zijn als onze achterban aanwezig is. Ook is het zo dat we als club die inkomsten van ticketing, horeca,… allemaal nodig hebben om onze dagdagelijkse werking te bekostigen. De wedstrijdinkomsten maken 15 procent van ons budget uit. Dat is niet veel maar dat betekent niet dat ze minder belangrijk zijn. Zonder publiek spelen zal ons niet een klein beetje schade toebrengen.”

WAASLAND-BEVEREN

1. 3.000

2. “Dat zal intern worden bekeken. We denken aan een actie richting abonnementen/tickets voor volgend seizoen.”

3. “Het consumptiesysteem blijft geldig, zoals ieder seizoen. Het consumptiesaldo van de abonnees wordt nooit op nul gezet na het seizoen, maar wordt telkens overgeheveld naar het volgende seizoen. Voor de abonnees blijft dat dus zo, ongeacht de coronacrisis.”

4. “Uiteraard zouden wedstrijden zonder publiek een slag in ons gezicht zijn, zoals bij alle andere clubs. Wij zijn daar helemaal geen voorstander van, maar dat zal bij elke club wel zo zijn. De inkomsten uit abonnementen-, ticket- en horecaverkoop zijn héél belangrijk voor de club. Het is echter moeilijk in te schatten hoeveel procent die inkomsten zijn uit het totale clubbudget.”

ZULTE WAREGEM

1. 6.500

2. “We hebben een gepast antwoord klaar voor elk scenario dat er aan komt en dat zullen we in overleg met de supportersfederatie bekijken.”

3. “Daar is nog geen duidelijkheid over. We zullen er maandag met de supportersfederatie overleg over plegen.”

4. “We zoeken desgevallend een manier om de supporters te laten meegenieten van de wedstrijd.”

