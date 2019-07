Wat verwachten de clubwatchers van de niet play-off I-ploegen? “Waasland-Beveren, Oostende en Mechelen degradatiekandidaten” Redactie

26 juli 2019

16u43 0 Jupiler Pro League Het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League staat voor de deur. Vanavond beginnen Racing Genk en Kortrijk aan een nieuwe jaargang. Flink wat vragen moeten een antwoord krijgen in 2019-2020. Wij laten onze clubwatchers al eens in hun glazen bol kijken.

Zal Racing Genk met nieuwbakken coach Felice Mazzu zijn landstitel kunnen verlengen? Hoe gaat Vincent Kompany het bij Anderlecht doen met zijn unieke rol van speler-manager? Wie kroont zich tot topschutter? Welke clubs komen in moeilijkheden en waar zullen de fans kunnen kirren van de pret?

Materiaal genoeg om over te piekeren. Onze clubwatchers zijn alvast klaar om een heel jaar lang de berichtgeving te verzorgen over hun ploegen. Aan de hand van zes vragen blikt onze voetbalredactie vooruit naar de competitie. Op deze pagina vindt u alles terug van de tien ploegen die vorig jaar niet in play-off I zaten. De voortuitblik van onze journalisten rond de ploegen in play-off I leest u HIER.

1) Wat mogen we verwachten van de ploeg die jij volgt?

2 ) Welke uitgaande transfer is het grootste verlies? Wie is de voornaamste aanwinst?

3) Wie is de voornaamste degradatiekandidaat?

Zulte Waregem - Jonas Van de Veire

1) Eens een stabiel seizoen. Met de komst van Govea beschikt Essevee eindelijk over een competitief middenveld. Ook voorin loopt met Larin, Oberlin en misschien Berahino veel kwaliteit. Nu het enorme aantal tegengoals nog zien te reduceren...

2) Hamdi Harbaoui is een groot verlies. 25 goals vervang je niet zomaar.

3) Waasland-Beveren. Als Milosevic en Vukotic je sterkhouders zijn...

Eddy Soetart - Kortrijk

1) Kortrijk wil zo dicht mogelijk bij de top-zes eindigen en daar zo lang mogelijk voor meedoen. Er zal een goede goalgetter moeten bijkomen om dat te realiseren.

2) Avenatti natuurlijk. Ocansey moet Chevalier vervangen.

3) Oostende

Alain Ronsse - Charleroi

1) In tegenspraak met Mehdi Bayat, die hoopt de zesde club van België te worden, vrezen we dat de Carolo’s het post-Mazzu tijdperk gaan inzetten met een moeilijke campagne, die in het slechtste geval een crisissituatie kan veroorzaken. Tenzij Mogi Bayat zijn broer op inventieve wijze aan de nodige versterking helpt en de groep tegen eind augustus meer allure krijgt.

2) Grootste verlies: Victor Osimhen, vermits Mehdi Bayat gezegd heeft dat de topschutter zal vertrekken. Voornaamste aanwinst: die moet nog komen.

3) Exc. Moeskroen, Waasland-Beveren

Philip Kevers - STVV

1) De ploeg zag sterkhouders vertrekken en verving die tot vandaag niet voldoende. Bovendien is de kern nog lang niet compleet. Het is dus koffiedik kijken wat het wordt. Maar minstens evengoed doen als vorig seizoen wordt in de gegeven omstandigheden moeilijk. Daarvoor zal de mayonaise heel snel en goed moeten pakken.

2) Grootste verlies: Daichi Kamada. Grootste aanwinst: Yuma Suzuki

3) Waasland-Beveren is voor mij de voornaamste degradatiekandidaat.

Luc Verweirder - Cercle Brugge

1) Cercle Brugge wil weer een stap hoger zetten en wil vooral aantrekkelijker voetbal brengen. Na de promotie in 2018 en het behoud in 2019, wordt nu gemikt op een plaats in de linkerkolom. De inkomende transfers lieten echter zeer lang op zich wachten en zijn nog niet allemaal gerealiseerd (er worden nog een viertal aanwervingen in het vooruitzicht gesteld), zodat het geraamte van wat de basisploeg moet worden er nog niet staat. In de oefencampagne werd ook nog geen wedstrijd gewonnen, wat toch voor wat onrust bij de achterban zorgt. Eenmaal Oméonga, Peeters en Saadi ingewerkt, lijkt het team me wel sterker dan de ploeg die vorig seizoen in de terugronde compleet wegzonk.

2) Gianni Bruno (13 doelpunten) is het grootste verlies, al waren doelman Nardi en spelmaker Mercier zeker in de heenronde ook puntenpakkers geweest en verdwijnt met kapitein Lambot ook één van de sterke figuren uit de kleedkamer. De voornaamste aanwinst moet Idriss Saadi worden, van wie een pak goals worden verwacht. Van Stef Peeters wordt leiderschap op het middenveld verwacht.

3) De voornaamste degradatiekandidaat lijkt mij KV Mechelen

Tomas Taecke - KV Oostende

1) Opnieuw veel vraagtekens na twee slechte seizoenen. Topaanwinsten Neto en Vargas zijn nog niet klaar, terwijl Oostende een aartsmoeilijk competitiebegin heeft. In de eerste negen matchen ontmoet de kustploeg de top 6 van vorig seizoen. KVO mikt op de linkerkolom, maar zal met de vijftiende plaats en een relatief rustig seizoen zoals vorig jaar door toedoen van het zwakke Lokeren altijd tevreden zijn.

2) Dan toch Tom De Sutter. Voor zijn doelpunten die de kustploeg na Nieuwjaar even nieuw leven hebben ingeblazen en zijn persoonlijkheid in de kleedkamer. De andere vertrekkers speelden geen enkele rol van betekenis. Grootste aanwinst moet Palaversa zijn. Verdedigende middenvelder die uitgeleend wordt door Manchester City, dat een duidelijk plan heeft met de Kroaat. Dit jaar moet hij in België rijpen, volgend seizoen in een Europese topcompetitie.

3) Waasland-Beveren, Eupen, KV Oostende en KV Mechelen. Wegens een gebrek aan kwaliteit.

Axel Brisart - KV Mechelen

1) KV Mechelen heeft nog veel werk voor de boeg en zal tijd nodig hebben om zich te kunnen profileren in 1A. Het wil een stormachtige periode afsluiten, maar een moeizame competitiestart lijkt onafwendbaar. Afwachten hoe het team met sportief moeilijke momenten omgaat.

2 ) Ondanks zijn bewogen vertrek zal Michael Verrips het meest gemist worden Achter de Kazerne. De 22-jarige doelman ontpopte zich vorig seizoen tot sterkhouder en puntenpakker. Met Yannick Thoelen vond KV Mechelen een goede opvolger, maar het niveau van Verrips halen zal moeilijk worden. Een aanwinst? Genk-huurling Dante Vanzeir is voorlopig de enige échte versterking. Bekerheld Mera werd vervangen door Bateau en Verrips door Thoelen. That’s it.

3) Waasland-Beveren, wegens te weinig kwaliteit en ervaring. Maar ook KVM moet oppassen. In vergelijking met de ploeg die vorig seizoen kampioen werd in 1B zijn ze verzwakt.

Alain Ronsse - AS Eupen

1) De club telt tot dusver tien nieuwkomers. Van de helft daarvan weten we dat ze een meerwaarde betekenen voor de groep. Voeg daar nog een paar meevallende onbekenden aan toe die in buitenlandse competities niet onaardig presteerden en voor een grotere trefkracht kunnen zorgen en je komt uit op een mix die bij de eerste tien kan eindigen.

2) Grootste verlies: Luis Garcia en Hendrik Van Crombrugge indien hij, zoals verwacht, de club verlaat. Voornaamste aanwinst: Andreas Beck op basis van zijn ‘vécu’ in de Bundesliga, al lijkt ons de aanwerving van Jens Cools een zeer goeie zet te zijn.

3) Exc. Moeskroen, Waasland-Beveren

Michaël Vergauwen - Waasland-Beveren

1) Beter doen dan vorig seizoen. W-B trok de België-kaart. Lovenswaardig, maar hopelijk gaat dat niet ten koste van resultaten. Er kwam weinig ervaring bij en smaakmakers als Roef, Ampomah en Boljevic zijn weg. Nieuwkomers snel inpassen, zal cruciaal worden

2) Ampomah grootste verlies, Emmers beste aanwinst.

3) KV Oostende

Eddy Soetaert - Moeskroen

1) Moeskroen ambieert een plaats tussen 8 en 12. De ploeg heeft veel sterkhouders verloren (Awoniyi, Amallah, Vojvoda, Benson) maar heeft zich ook al behoorlijk versterkt. Iets rond de 12de plaats moet realistisch zijn.

2) Awoniyi, de man die altijd scoort. Deni Gocko kan een degelijke spelmaker worden.

3) Oostende