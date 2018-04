Wat penalty? Hoe penalty? Waar penalty? Teo schenkt Anderlecht zege met denkbeeldige strafschop Stephan Keygnaert

06 april 2018

23u01 10 Jupiler Pro League Anderlecht verdiende de zege op basis van een goede eerste helft. Toen het schip leek te vergaan na de rust werd paars-wit bijgestaan door ref Boucaut die ‘ergens’ een strafschopfout op Teo had gezien. Alle beetjes helpen om Anderlecht erbovenop te krijgen.

Surprise du chef: Lazar Markovic - hij was niet kwalijk ingevallen ­tegen AA Gent. In de sport is alles wat eindigt op -ic doorgaans, op uitzonderingen na, een betrouwbare belegging.

Minuut twee op Mambourg: vrijgespeeld op rechts gaf Markovic — eigendom van Liverpool — eerst zijn tegenstander een Engelse por, waarna hij de technisch perfecte voorzet trapte tussen doelman en verdediging. Morioka stond op de goede plaats om al even beheerst af te ronden (0-1).

In de eretribune deelde Marc Coucke high fives uit.

