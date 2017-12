Wat nu KV Oostende? Vijf redenen waarom seizoen nog niet voorbij is Tomas Taecke

08u00 0 Photo News Jupiler Pro League Nu de bekerdroom mag worden opgeborgen en play-off 1 buiten bereik lijkt, dreigt KV Oostende een kleurloos jaar tegemoet te gaan. Wij vonden vijf redenen waarom het seizoen van de kustploeg toch nog niet helemaal voorbij is.

1) Uitkijken voor decompressie en degradatiezone

Na de één op zes tegen Charleroi en Mechelen én de bekeruitschakeling tegen Standard lijkt het seizoen van KV Oostende in amper tien dagen tijd voorbij. En dus dreigt verslapping, want zo heel veel staat er op het eerste zicht niet meer op het spel. “Toch moeten we ons nog definitief zien te redden”, merkte Custovic dinsdagavond niet onterecht op. Als Oostende het in de komende matchen immers wat laat lopen, riskeren ze na Nieuwjaar opnieuw in de gevarenzone te belanden. Met slechts zeven punten voorsprong op hekkensluiter Eupen blijft het toch een beetje uitkijken. Stel dat de drie resterende matchen voor de jaarwisseling tegen Moeskroen (uit), Waasland-Beveren (uit) en Genk (thuis) nauwelijks punten opleveren, kan het wel nog eens link worden voor Oostende.

2) Sprankeltje hoop op play-off I handhaven

Net alsof het toch nog een beetje moet uitkijken voor de degradatie, mag KVO ook nog een sprankeltje hoop koesteren op play-off I. De kustploeg telt 19 punten en dat zijn er 9 minder dan de huidige nummer zes STVV. “Als je ziet hoe netjes AA Gent nu in de top zes staat na hun dramatische seizoensstart, dan weet je maar nooit”, merkte Vanhamel dinsdag terecht op. Play-off I lijkt buiten bereik, toch kan een goeie reeks KVO opnieuw volop in de race voor een plaatsje in de top zes brengen. De recente geschiedenis leert ons dat men daarvoor gemiddeld ongeveer 45 à 46 punten nodig heeft. Met nog 36 punten op het spel zou Oostende dan wel acht of negen van zijn resterende matchen moeten winnen: een bijzonder lastige opdracht dus.

Puntenaantal nummer zes na reguliere competitie

2016-2017: Sporting Charleroi 49 punten

2015-2016: Zulte Waregem 43 punten

2014-2015: Sporting Charleroi 49 punten

2013-2014: Racing Genk 45 punten

2012-2013: Standard 50 punten

2011-2012: KV Kortrijk 46 punten

2010-2011: Standard 49 punten

2009-2010: Zulte Waregem 41 punten (uit 28 matchen na schrapping Moeskroen)

BELGA

3) Volop inzetten op de jeugd?

Wat de inbreng van eigen jeugdspelers betreft, is KV Oostende bij de slechtsten van de klas in de hoogste afdeling. Met het debuut van Bushiri was het al jaren geleden dat er nog eens een eigen jeugdspeler in het eerste elftal speelminuten maakte, een statistiek waar de kustploeg niet bepaald trots op kan zijn. Als straks blijkt dat het behoud verzekerd is én play-off I niet plots dichter komt, is de terugronde na Nieuwjaar dé uitgelezen kans om daar iets aan te veranderen. Naast Bushiri zitten jeugdinternationals Dhaese en Bataille in de wachtkamer en dan is het wellicht niet verkeerd om ook hen van eersteklassevoetbal te laten proeven als er straks niet veel meer op het spel staat. KVO heeft dan wel niet veel eigen jeugd in de rangen lopen, wel hebben ze in totaal tien jeugd- en belofteninternationals lopen. Jongens als Banda en Bossaerts of zomertransfers Bah en Ndenbe moeten hopen dat zij na Nieuwjaar ervaring mogen opdoen op het hoogste niveau.

4) Bankzitters (en Custovic) kunnen zich bewijzen

Met gevestigde waarden Conte en Canesin en anderzijds WK-ganger Rezaeian hebben heel wat bankzitters er baat bij om zich na Nieuwjaar in de kijker te spelen. Zo ook Jonckheere, die dit seizoen mede door blessureleed nauwelijks aan bod is gekomen. Enkele wisselspelers zullen door het drukke programma vanavond in Moeskroen al hun kans krijgen, maar dat zal zeker na de onderbreking en winterstage het geval zijn. Het is aan hen om zichzelf opnieuw op de kaart te zetten en hun carrière, die al dan niet bij KVO zal worden voortgezet, nieuw leven in te blazen. En ook voor Custovic worden de prestaties in de terugronde niet onbelangrijk. De Bosniër kreeg dan wel een contract tot 2019, het is nog te zien of hij straks aan een nieuw seizoen mag beginnen. Voorlopig heeft de nieuwe T1 punten gescoord door KVO met een mooie remonte uit de degradatiezone te loodsen, maar voor hem wordt het belangrijk dat Oostende de komende vijf à zes maanden niet zielloos over het veld sloft.

5) Tijd voor bezinning voor de ganse club

De seizoensstart van KVO ging gepaard met transferitis, ontevreden spelers, klachten over het budgettaire onevenwicht en zomeraankopen die niet meteen brachten wat er van hen verwacht werd. Als dit effectief een overgangsjaar wordt, dan is dit hét moment voor de groeiclub die KVO is om flinke lessen te trekken. De club wordt steeds professioneler en ook serieuzer genomen in de voetbalwereld en ervaart daarbij flink wat groeipijnen. Aan voorzitter Marc Coucke, sportief directeur Luc Devroe en de ganse omkadering om zichzelf in vraag te stellen en om de komende maanden goed te benutten en te herstructureren waar nodig.

BELGA

BELGA

Photo News OOSTENDE, BELGIUM - DECEMBER 12 : Nicolas Lombaerts defender of KV Oostende battles for the ball with Dieumerci Ndongala midfielder of Standard Liege during the Belgian Croky Cup match between KV Oostende and Standard de Liege on December 12, 2017 in Oostende, Belgium, 12/12/2017 ( Photo by Peter De Voecht / Photonews