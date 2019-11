Wat is er aan de hand met Refaelov? “Speciaal dat iemand met zulke statistieken naast de ploeg belandt” KDC

10 november 2019

08u01 0 Jupiler Pro League Vanmiddag is zijn ex-werkgever Club Brugge te gast op de Bosuil, maar de kans dat Lior Refaelov aan de aftrap verschijnt bij Antwerp lijkt klein. De 33-jarige Israëliër zit nu al drie matchen op een rij op de bank. Niets wijst erop dat daar straks verandering in komt.

Wat is er aan de hand met Lior Refaelov? De technisch begaafde spelmaker begon sterk aan dit seizoen – na tien matchen zat hij aan zes goals en twee assists – maar sinds 26 oktober verdween hij volledig uit beeld. Zowel tegen Kortrijk, Racing Genk als Moeskroen was Refaelov ‘om tactische redenen’ bankzitter; in die eerste twee wedstrijden mocht hij zelfs niet invallen. Sinds hij eind augustus 2018 bij Antwerp belandde, was Refaelov zoiets nooit eerder overkomen.

Opvallend: Refaelovs ‘neergang’ lijkt ingezet na het beruchte penalty-incident in de topper tegen Standard. ‘Rafa’ en die andere sterspeler Mbokani maakten toen ruzie om de bal. Een discussie waarbij Refaelov overigens recht in zijn schoenen stond. Een week later heette het dat alles was uitgepraat en startten beide spelers tegen KV Mechelen, maar onderlinge combinaties vielen er toen amper te noteren. Na de 3-1-nederlaag tegen Malinwa vloog Refaelov naar de bank en daar zit hij dus nog steeds... Kevin Mirallas werd van de flank overgeheveld naar de nummer tien-positie: zo kreeg Refaelov er opeens een héél stevige concurrent bij.

Bölöni lijkt niet van plan om snel weer met Mirallas te gaan schuiven. Afgelopen weekend was op dat vlak veelbetekenend. De schorsing van winger Ivo Rodrigues bood Bölöni de ideale gelegenheid om Mirallas terug op de zijkant te posteren, met Refaelov centraal. Dat gebeurde echter niet: liever dropte Bölöni tegen Moeskroen flankaanvaller Manuel Benson vanuit het niets in de basis, zodat Mirallas in het centrum bleef. En Refaelov op de bank...

In Refaelovs omgeving valt te horen dat dramatiseren nergens voor nodig is. “Het is ‘speciaal’ dat een middenvelder met zulke statistieken naast de ploeg belandt, maar Lior blijft rustig onder de situatie”, sust makelaar Dudu Dahan. “Ik hou mijn spelers steeds voor dat de trainer altijd gelijk heeft, ook al heeft hij ongelijk (glimlacht). Ik begeleid Lior al twaalf jaar en ken hem dus door en door. Hij vindt dit natuurlijk niet leuk, maar is geen persoon die snel amok zal maken. Weet je, Lior is ook geen twintig meer en wordt binnen een paar maanden voor de derde keer vader. Het helpt hem één en ander relativeren.” Insiders bevestigen dat de middenvelder zich inderdaad erg professioneel blijft gedragen.

Met trainer Laszlo Bölöni heeft Refaelov volgens manager Dahan trouwens geen persoonlijk probleem, iets wat Bölöni recent eveneens verkondigde. “Hun relatie is nog steeds goed”, beweert Dahan. “Een paar weken bankzitten verandert daar niks aan. Het geval met Mbokani is evenmin blijven hangen, denk ik. Ach, Lior gaat gewoon blijven knokken voor zijn plaats en op een dag keert hij wel terug in de basis. Kwaliteit drijft altijd boven.” Maar of Refaelov tegen ‘zijn’ Club Brugge al in ere zal worden hersteld: dat durven we betwijfelen...