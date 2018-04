Wat Hein ook doet: kiezen is verliezen TEO GESCHORST: GANVOULA IN DE SPITS? OF WORDT HET VALSE NEGEN? Pieter-Jan Calcoen

24 april 2018

08u36 0 Jupiler Pro League Silvère Ganvoula of een valse negen als vervanger voor Lukasz Teodorczyk? Wat Hein ook beslist: kiezen is verliezen.

Leuk wist-je-datje op dinsdagochtend: Silvère Ganvoula begon zijn carrière als... doelman. "Iedereen was bang van mij", lachte hij vorig jaar. 't Is niet veranderd: de fans van Anderlecht bibberen bij de gedachte dat de Congolees tegen Charleroi aan de aftrap staat. Zij vrezen dat de houterige Ganvoula niet het gewenste niveau haalt. Ze zien wat ze zien.

Nochtans nam Hein Vanhaezebrouck het op voor zijn aanvaller na diens (erg matige) invalbeurt op Standard: "Silvère was meer aanwezig dan Teo." Niet dat dat zo moeilijk was, maar het opent voor Hein perspectieven richting speeldag zes, wanneer de Pool geschorst is en Ganvoula hem kan vervangen. Al was het maar om het gebrek aan centimeters in zijn basiself te beperken.

