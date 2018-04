Wat. Een. Wereldgoal! Lokeren steviger leider dankzij knal Cevallos vanop de eigen helft

Luc Verweirder

14 april 2018

22u05 0 Jupiler Pro League Met een wereldgoal van José Cevallos kreeg het schaarse publiek op Daknam vanavond het allermooiste moment van alweer een grijs seizoen te zien. De prestatie tegen een zwak Eupen opent echter perspectieven voor het team van Peter Maes om in play-off 2 een rol van betekenis te gaan spelen. Met 7 op 9 gaat Lokeren verder als leider naar speeldag 4 in groep B. Woensdag is KV Oostende te gast op Daknam.

Lokeren-Eupen begon met ref Boucaut in de meest opvallende rol. Na 10 minuten had de spelleider al drie keer geel getrokken. Terecht voor Joher en Garcia, streng voor Marecek. Maar dat liet de Tsjech niet aan zijn hart komen. Twee minuten na zijn bestraffing schudde de ex-speler van Anderlecht en Sparta Praag een verre boogbal uit zijn linker die over de hele Eupense defensie de spurtende De Ridder vond. De jubilaris (100ste wedstrijd in de Belgische topklasse voor de Gentenaar) keerde nog even op zijn stappen terug, maar scoorde dan toch door een bos van Eupense benen.

Die voorsprong binnen het eerste kwartier inspireerde de thuisploeg tot een uitstekende prestatie. De beresterke Filipovic hield achterin alles goed gesloten en kopte zelf een corner centimeters naast. Toch kreeg Eupen een enorme kans op de gelijkmaker toen Joher zich verslikte in een makkelijke bal en Ocansey vrij op Verhulst kon afgaan. De Ghanees trapte echter wild over.

De waarschuwing werd door de thuisploeg niet in de wind geslagen. Lokeren ging nadrukkelijk op zoek naar een dubbele voorsprong. Debutant Lawal zette een dubbelpas op met De Ridder, die slechts een teen te kort kwam om de voorzet van de Nigeriaanse dribbelkont binnen te schuiven.

Even voorbij het uur viel het tweede Lokerse doelpunt toch. En wat voor één. Cevallos zag Van Crombrugghe ver uit zijn doel staan en trapte de bal vanop eigen helft perfect over de terugspurtende Eupense goalie in doel. Een wereldgoal. De Ecuadoraan was er al de hele eerste helft vergeefs naar op zoek gegaan, met drie schoten die over zeilden en twee afgeblokte pogingen. Bevrijd zette de ranke spelmaker zijn team meteen ook op weg naar 3-0. Lotiés tikte een voorzet van Cevallos plomp in eigen doel.

Eupen schoot zich daarmee een tweede keer in eigen voet, nadat Molumba zich meteen na de 2-0 domweg liet uitsluiten. Na een zware fout op De Ridder en een gefrustreerde reactie op het logische geel karton mocht de Congolese internationaal inrukken. Lokeren verzuimde echter zijn numerieke meerderheid verder uit te diepen op het scorebord. Söder kreeg nochtans hulp van Van Crombrugghe, maar besloot in het zijnet. Het kon de pret op de schaars gevulde tribunes niet drukken. De nacompetitie is voor de Lokerse fans nu al een pak leuker gebleken dan de reguliere campagne.

Digest

LOKEREN: Verhulst - Marzo, Filipovic, Joher, Skulason - Michel, Cevallos (80' Benchaib), Marecek (85' Terki) - De Ridder, Söder, Lawal (72' Straetman).

EUPEN: Van Crombrugghe - Tirpan, Lotiés, Blondelle - Wagué, Molumba, Luis Garcia, Gnaka (71' Toyokawa) - Ocansey, Leye, Raspentino (58' Castro Montes).

DOELPUNTEN: 12' De Ridder (1-0), 64' Cevallos (2-0), 71' Lotiés (owngoal, 3-0).

GEEL: 3' Joher, 8' Garcia, 10' Marecek

ROOD: 66' Molumba (2x geel)

REF: Boucaut

TOESCHOUWERS: 3.360