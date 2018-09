Wat een einde! Anderlecht dankzij Sanneh in extra tijd voorbij Standard, beauty Santini luidde ommekeer in



Pieter-Jan Calcoen en Manu Henry

23 september 2018

19u03 9 Anderlecht AND AND 2 einde 1 STA STA Standard Jupiler Pro League Het venijn zat 'm in de staart: pas in de extra tijd zorgde Buba Sanneh voor de 2-1. Het kan zo even 'rustig' worden in Anderlecht, Standard blijft op de sukkel.

We hebben in onze vinger gesneden tijdens het aardappelen schillen. Het kon maar helpen om ons in te leven in de match tussen twee gewonde dieren Anderlecht en Standard. Mocht er een tikvout in volgend verslag staan: het is de schuld van die pleister.

Hein Vanhaezebrouck koos voor één spits: Santini, met in steun Gerkens en de Even Verloren Gewaande Japanner Morioka. Michel Preud'homme bracht Agbo in de basiself. Een coach moet natuurlijk iéts doen na nederlagen in Trnava en Sevilla.

Anderlecht begon bedrijvig, met kansjes voor Pieter Gerkens. Zijn eerste inzet was te slap, een volley kende evenmin succes. Na een geweldige loopactie en dito pass besloot Gerkens zijn derde mogelijkheid naast. Aan de overzijde kopte Emond over na balverlies van Sanneh - het zou niet de laatste keer zijn dat de Gambiaan onzuiver was. Ook topschutter Ivan Santini ontgoochelde. Zwoegen, dat wel, maar voorts...

Net op het moment dat sommige supporters de 'waterplaatsen' - zo staat het alvast aangeduid - opzochten, incasseerde Anderlecht, inmiddels stilgevallen, een koude douche. Djenepo met de 0-1 op slag van rust. De crisis werd nóg wat tastbaarder.

Geen wissels aan de pauze desondanks: Hein had er nochtans wel een paar kunnen afhalen. Pocognoli startte meteen de debatten: een schuiver naast. Dat kan ik beter, dacht Morioka en dus duwde hij, oog in oog met Ochoa, de bal tegen de reclameborden.

Nog voor het uur begon het publiek te fluiten. Er is dan ook weinig 'royal' aan dit RSCA. In de marge kreeg Marin een vrijgeleide om naar doel te lopen, Didillon redde. Vanhaezebrouck greep in. Saief en Bakkali voor Amuzu en Morioka. Het rugnummer 10 van paars-wit is dan toch geen tovenaar. Dat wisten we eigenlijk al.

Plots was daar… Santini. Na een corner nam hij de bal geweldig op de slof, met de gelijkmaker tot gevolg (1-1). Net ervoor had een knal van Makarenko beter verdiend. Een paar minuten later claimde Anderlecht een strafschop, maar het kreeg die niet.

Niemand die er achteraf over sprak. In de extra tijd knikte Sanneh, die een matige wedstrijd afwerkte, immers de 2-1 binnen. De vreugde bij Anderlecht was enorm, het wint voor het eerst in vijf matchen. Standard op zijn beurt blijft op de sukkel.

Is Sanneh die acht miljoen euro nu wel ineens waard?

