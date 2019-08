Wat een comeback! Tienkoppig Standard wint van Kortrijk en is leider Yari Pinnewaert & Niels Vleminckx

25 augustus 2019

19u49 4 Standard STA STA 2 einde 1 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Met tien man boog Standard recht wat krom was. Straffe comeback van de Rouches. 2-1. Standard is de nieuwe leider.

Dertig graden. Axel Witsel die de aftrap gaf. De leidersplaats die voor het grijpen lag.

Ideale omstandigheden voor een broeierig avondje Sclessin, quoi. Standard was goéd, de eerste twintig minuten. De Rouches probeerden het vooral met voorzetten. Lestienne kopte net voorlangs, Amallah knalde over, Emond geraakte net niet aan de bal. Mpoku vergat het af te maken, één tegen één tegenover Bruzzese.

Een goal kon niet uitblijven. En die goal kwam er ook, in minuut 21. Na een belegering van het Kortrijkse doel, duwde Lestienne een verlengde hoekschop binnen. Handspel, schreeuwde Kortrijk. Klopt, oordeelde de VAR. Géén doelpunt dus. Integendeel: ref Boucaut gaf Lestienne prompt zijn tweede gele kaart – na eerder bestraft te zijn voor een duidelijke schwalbe. En zeggen dat de VAR de flankaanvaller even daarvoor net zo goed een strafschop had kunnen geven nadat een bezoekende verdediger hem gewoon had weggeduwd.

Géén 1-0. Wél tien tegen elf. Standard van de hemel naar de hel. KVK ontsnapte met meer geluk dan kunde. Maar vanaf dat moment kantelde de wedstrijd wel. Een kwartier later mocht D’Haene zijn kenmerkende voorzet bovenhalen. Ocansey knikte raak – hij wel met het hoofd.

Sclessin reageerde als door een adder gebeten. Álles wat Boucaut floot, werd gecontesteerd. Fluitconcerten, verwensingen waaiden als een windhoos door Sclessin – vanop de tribunes en de Luikse bank.

Michel Preud’homme gaf tijdens de rust het vertrouwen aan dezelfde elf. Bij KV Kortrijk had Yves Vanderhaeghe duidelijk de opdracht gegeven om Standard hoog vast te zetten. Zoals KVK ook tegen Anderlecht gespeeld had. Maar het echte gevaar kwam er toch vooral via de counter. Mboyo zette voor naar Ajagun. Die verkwanselde de kans aan de tweede paal.

Preud’homme wenkte meteen Carcela. Die was alweer op de bank begonnen. “Hij en ik weten waarom. Dat is voldoende”, had MPH daarover gezegd voor de wedstrijd. Standard had een vonk nodig in de tweede helft. Enter Mehdi – één van die mannen die ‘de gas doet branden’.

Aan de overkant vergat De Sart vergat een counter uit te buiten. Dat kwam de bezoekers duur te staan. De ingevallen Limbombe zag zijn poging nog van de lijn gekeerd, op de hoekschop die volgde was het wel raak. Laifis knikte raak.

En dan was er Carcela om de boel helemaal te laten ontploffen. Heerlijke pass naar Amallah. Die bekroonde zijn wedstrijd door de bal ijzig kalm voorbij Bruzzese te wippen. Standard 2, Kortrijk 1. En dat was over heel de wedstrijd gewoon verdiend.

Maxime Lestienne zal opgelucht ademhalen.