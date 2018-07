Wat een anticlimax voor Essevee! Van Damme maakt het in slotseconden héél stil aan de Gaverbeek, Zulte Waregem geeft 2-0-voorsprong uit handen Jonas Van De Veire

28 juli 2018

21u50 1 Zulte Waregem ZWA ZWA 2 einde 2 WBE WBE Waasland-Beveren Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League 85 minuten lang voetbalde Waasland-Beveren geen kans bij elkaar. Tot het in de slotminuten uit het niets twee keer raak trof en zo de 2-0 voorsprong van Zulte Waregem ongedaan maakte.

Feestelijke seizoensstart bij Essevee. Voor de aftrap werden Francky Dury – voor zijn 500ste match sinds de promotie – en Onur Kaya – na 3,5 jaar richting KV Mechelen – gehuldigd. Nog een meevaller: Timothy Derijck maakte verrassend snel zijn rentree na een teenbreuk in de voorbereiding. Zulte Waregem zette het feestje overigens gewoon verder tijdens een prima openingskwartier. Na amper vier minuten stuurde Harbaoui met een heerlijk hakje Buffel weg. De ervaren winger legde perfect klaar voor een andere nieuwkomer: Faik deed het Regenboogstadion een eerste keer juichen dit seizoen. In een voor de rest flauwe eerste helft voetbalde de fusieclub nog enkele halve kansjes bij elkaar, maar verder uitlopen lukte niet.

Bij Waasland-Beveren was van enige dreiging zelfs geen sprake. De bezoekers – met vijf nieuwkomers tussen de lijnen – konden op geen enkel moment charmeren. Een wereld van verschil met het flitsende elftal van exact een jaar geleden. In de eerste 45 minuten konden de Oost-Vlamingen geen enkel schot op doel noteren. Yannick Ferrera heeft nog véél werk voor de boeg. Op het uur schakelde Zulte Waregem opnieuw een versnelling hoger. Roef kon eerst een afgeweken schot van De fauw met een ultieme reflex keren en zag de rebound vanuit een scherpe hoek over trappen.

Vijf minuten later was het wel raak voor Essevee. De Pauw schilderde een voorzet op het hoofd van Harbaoui, die zijn eerste - van velen? - dit seizoen tegen de netten kopte (2-0). Roef belette kort daarna een tweede treffer van de Tunesiër. En Waasland Beveren, vraagt u zich af? Dat blonk ook in het eerste halfuur na rust uit in onmacht. Tot het tien minuten voor tijd plots wakker schoot. In minuut 85 verraste Boljevic Bossut met een goed schot in de korte hoek (2-1). En diep in blessuretijd maakte Van Damme zelfs gelijk voor Waasland-Beveren. Maximaal rendement, heet dat zeker? De feeststemming van voor de wedstrijd was plots ver weg aan de Gaverbeek. Voor het bezoekersvak balde Ferrera de vuisten.