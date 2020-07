Wat als competitie later start? Topclubs passen voorbereiding niet aan RN/FDZ/KDZ

10 juli 2020

19u06 0 Jupiler Pro League De competitie in 1A begint normaal gezien op 8 augustus, maar wat als de competitiestart moet uitgesteld worden naar aanleiding van de perikelen met Waasland-Beveren? Navraag leert dat de topclubs hun voorbereiding voorlopig niet aanpassen.

Nu het BAS de degradatie van Waasland-Beveren als ‘onrechtmatig’ heeft gecatalogeerd, rijst opnieuw de vraag of de competitie in 1A met 16, 17 of 18 ploegen zal worden betwist. Pas rond 27 juli zal de Algemene Vergadering van de Pro League een beslissing kunnen nemen, maar ook dan dreigen nog rechtszaken allerhande. De vraag is dan ook of de competitie op 8 augustus uit de startblokken zal kunnen schieten. Misschien moet die voorbereiding op de competitiestart straks wel verlengd worden, mét extra oefenwedstrijden en een piek naar een latere datum toe.

Voor Club Brugge en Antwerp maakt het sowieso allemaal niets uit, want zij moeten klaar zijn voor de bekerfinale op 1 augustus. Navraag leert dat ook de andere topclubs hun voorbereiding voorlopig niet aanpassen. “We zitten nu al met een overvolle kalender, Europees voetbal inbegrepen moeten we ons nu al richten op drie wedstrijden per week”, klinkt het bij AA Gent. “Onze voorbereiding blijft dan ook gericht op een competitiestart op 8 augustus.”

Hetzelfde geluid bij Anderlecht: “Of we nu met 16, 17 of 18 zullen spelen, maakt niet uit. Met een tweede mogelijke coronagolf én een EK dat eraan komt, kúnnen we niet anders dan op 8 augustus beginnen. Daar blijven we onze voorbereiding dan ook op richten.” Ook bij Standard en RC Genk ziet men voorlopig geen aanleiding om de voorbereiding aan te passen.

