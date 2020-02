Was de stiftbal van Vanaken over de lijn of niet? De Laet: “Ik denk dat ik al te ver achter de lijn stond” ODBS

02 februari 2020



Na drie draws op rij knoopt Club Brugge weer met de winst aan tegen Antwerp. Verdiende zege, maar wel een moeizame na bovendien een erg controversiële goal. Na een geweldige assist van Schrijvers stiftte Vanaken -weer hij- over Bolat. Ritchie De Laet kopte de bal weg en pas enkele seconden later wees ref Erik Lambrechts naar de middellijn, naar wat leek op assistentie van de grensrechter aan de overkant. Op de beelden is het haast onmogelijk uit te maken of de bal helemaal over de lijn was. Nogmaals een roep om doellijntechnologie - die door de Pro League te duur wordt geacht.

De laat ingevallen Steven Defour: “De VAR is er, het zou nu ook veel eerlijker zijn als we die doellijntechnologie hebben.” De Laet van zijn kant, oordeelde dat het wél goal was. “Ik dacht dat ik te ver achter de lijn stond, toen ik de bal wegkopte.” En ook Clement ging ervan uit dat het goal was. Want: “De voorbije weken stelde de VAR bij gelijkaardige fases (onder andere in KV Mechelen - Oostende, nvdr) telkens dat ze goed konden zien of de bal er helemaal over was of niet. Dan zal dat nu ook wel het geval zijn zeker?”

Bölöni: “Weet niet of Club gescoord heeft”

Laszlo Bölöni sprak ietwat cynisch van een “bijzonder moedige beslissing” van Erik Lambrechts. “Want de lijnrechter stond niet op de achterlijn en de VAR liet ook niet van zich horen. De beelden geven me bovendien gelijk, want die tonen ook geen 100 procent uitsluitsel.” Bölöni gaf wel toe dat de zege van Club verdiend was. “Wij waren niet goed genoeg. Om zo’n matchen te winnen moet je sneller en sterker zijn. Club had meer kansen, maar om te winnen moet je wel scoren. En ik weet niet zeker of ze wel gescoord hebben.”