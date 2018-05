Was de bal nu helemaal over de lijn of niet? Club kreeg de treffer wel na discutabele fase MDB

06 mei 2018

16u41 3

Naast het randgeval rond de 0-1 van Lukasz Teodorczyk, drong een andere prangende vraag zich op in de tachtigste minuut. Abdoulay Diaby had het leer maar binnen te leggen en gaf in allerijl nog een zachte tik tegen de bal. De vraag was echter of de bal ook echt helemaal over de lijn ging. Doelman Matz Sels gooide al zijn keeperskunsten nog in de strijd om de aansluitingstreffer alsnog te voorkomen. Na heel wat discussie kende scheidsrechter Lawrence Visser het doelpunt dan toch toe aan Club Brugge. De aanwezigheid van doellijntechnologie had hier wel welkom geweest.