Was 2-1 van Club geldige goal? Aidoo en Clement furieus: “Zijn lip is niet voor niets zo dik” ODBS/GVS

12 mei 2019

21u21

Bron: Telenent PlaySports/Proximus Sports 62 Jupiler Pro League De Genkse matchbal één is gered door Club Brugge. Cruciaal moment in de bewogen topper: de 2-1 van Openda. Beging Wesley een voorafgaande fout op Aidoo? Clement meent van wel, Leko ging de vierde ref net niet te lijf toen de VAR dreigde tussenbeide te komen. Uiteindelijk oordeelde de videoref dat er geen sprake was van een ‘clear error’ van ref Van Driessche en ging het Brugse feestje door.

Eerst de versie van de feiten volgens slachtoffer Aidoo. “Ik snap helemaal niet dat de videoscheidsrechter niet zag dat Wesley een overtreding op mij maakte, aldus de Genkse verdediger op Proximus Sports. “Dit was een honderd procent fout. Kijk naar mijn lip. Je ziet het nu nog en ik was aan het bloeden na de fout. Ik heb dat ook tegen de referee gezegd, maar hij vertelde mij dat de VAR er geen overtreding in zag. Ik ben zeer teleurgesteld.”

Clement bevestigde bij Telenet PlaySports. “Ik ken mijn speler: Aidoo is niet iemand die zomaar neergaat als er niets aan de hand is. Zijn lip is niet voor niets zo dik. Ik weiger dus te zeggen dat we het hier zijn kwijtgespeeld: er zijn drie mensen in dat busje maar toch ziet niemand dat. Goal of geen goal, dat scheelt een flinke slok op de borrel. Want uiteindelijk heeft Club gewoon één moment meer gepakt dan wij. Het was helemaal niet nodig om hier te verliezen. Zoals het niet nodig was die 1-1 te incasseren op stilstaande fase. Ik vond trouwens dat beide ploegen te weinig goed voetbal gebracht hebben en te veel in de duels gingen. Natuurlijk creëer je dat als je beiden zo hoog druk zet.”

“Maar na die 3-1 zijn we helemaal opgestaan en behoorde een punt perfect tot de mogelijkheden. Wij blijven gewoon de ploeg die alles in handen heeft. Elk week waren we al haast verplicht van te winnen, dat verandert op Anderlecht dus niet. Bovendien is het niet zeker dat Club nog 6 op 6 pakt. Zoals wij ook niet zomaar mogen uitgaan van 4 op 6. We moeten vooral respect hebben voor de ploegen waartegen we nog spelen.”

In de studio van Telenet PlaySports merkte Mulder over de betwiste fase met Wesley en Aidoo schamper op: “Moeten we nu niet meten hoe dik de lip van Aidoo is? (lacht) En bij welke dikte is er sprake van een echte elleboog? Ach, ik ben zeker vóór het bestraffen van fouten in het voetbal, maar dit? Hij ging wel een beetje met zijn arm de hoogte in, maar zelfs in slow motion kan ik niet beoordelen of het fout is of niet. En dat Aidoo nooit zomaar zou vallen? Dat valt wel mee, hoor...”

Imke Courtois stoorde zich als mede-analist in de studio wel aan de vele opstootjes in de titelkraker. “Dat de zenuwen strak gespannen stonden, is een understatement. Aidoo was regelmatig van de partij, op een gegeven moment moest Berge hem zelfs kalmeren. Maar ik vind ook dat Wesley zich daar steeds veel te makkelijk in laat betrekken. Hij provoceert zo makkelijk, ging Aidoo zelfs opzoeken om hem mogelijk een kaart aan te smeren. Dat uitlokken moet uit zijn voetbal. Eens temeer omdat hij ook vandaag zo’n sterke match speelde. Wat een verschil met Trossard, die geweldig op zijn benen bleef na een stevig duel met Mata.”

Trossard had naast de vermeende fout op Aidoo voorafgaand aan die fase ook opgemerkt dat het inworp voor Genk was in plaats van Club. “Die 2-1 had nooit mogen vallen. Ach, we hebben het hier nagelaten nu al af te maken. Zo jammer dat die kopbal van Samatta er niet ingaat. Maar we wisten dat het hier moeilijk ging worden en er is niets verloren. Neen, we mogen niet verliezen op Anderlecht. Maar Club ook niet op Standard hé. We staan er nog altijd goed voor. Gewoon ons ding doen op Anderlecht en het dan zondag in eigen huis wel afmaken.”