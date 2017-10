Ware veldslag uitgebroken na Club - Antwerp: drie zwaargewonden, 120 arrestaties MMB

17u36 134 Mathias Mariën Jupiler Pro League Langs de Gistelse Steenweg in Brugge is er na de wedstrijd Club - Antwerp een ware veldslag uitgebroken. Honderden supporters raakten met elkaar slaags, en ook met de ordediensten. Drie mensen zijn zwaargewond afgevoerd, waaronder een officier van de federale politie. Hij kreeg een baksteen vol in het gezicht. Op dit moment zijn al minstens 120 arrestaties verricht.

"De hel is losgebarsten", bevestigt korpschef Dirk Van Nuffel. Diverse cafés moesten verplicht de deuren sluiten. Auto's werden geprobeerd in brand te steken, talloze huizen werden zwaar beschadigd. Het zijn supporters van het Nederlandse ADO Den Haag die voor de meeste ellende zorgen. De politie is massaal ter plaatse. De situatie is op dit moment onder controle. Alle relschoppers zijn overgebracht naar de politiekantoren. De exacte schade zal pas morgen helemaal duidelijk worden. Al vreest de politie dat die hoog zal oplopen

Vlak na de wedstrijd kwam het ook in het stadion tot een schermutseling tussen Club-supporters en de ordediensten. De fans probeerden in het bezoekersvak te geraken, waarna het tot duw- en trekwerk kwam. "Twee stewards en een politieman zijn daarbij ten val gekomen. Ze raakten lichtgewond. Alle amokmakers zullen geïdentificeerd worden", zegt korpschef Dirk Van Nuffel. In totaal waren 400 politiemensen aanwezig rond het stadion.



Het waren vooral aanhangers van het Nederlandse ADO Den Haag in het vak van Club Brugge die het vuur aan de lont staken. Met obscene gebaren en gejoel probeerden ze de Antwerp-supporters te provoceren. Enkele ogenblikken later poogden ze in het uitvak te geraken. "De ordediensten zijn daarbij tussenbeide gekomen. Tot een fysieke confrontatie tussen de rivaliserende supporters is het niet gekomen", zegt Van Nuffel. "De Antwerp-supporters zelf hebben zich relatief rustig gedragen." (lees hieronder verder)

Valse tickets

Vlak voor de wedstrijd merkte de politie op dat verschillende supporters van ADO Den Haag met valse tickets het stadion probeerden binnen te raken. "Zij werden bestuurlijk aangehouden. Onze Nederlandse collega's zullen op de hoogte gebracht worden", zegt de korpschef. Tot grote rellen kwam het op dat moment uiteindelijk niet. "Iedereen heeft prima werk geleverd", besluit Van Nuffel. De politiemacht was dan ook indrukwekkend. Naast gepantserde wagens was ook luchtsteun voorzien.

