Wanneer zelfs de analisten het niet eens zijn over de beslissingen van de videoref, zegt Vanaken: “Ik denk niet dat de VAR onze vriend is” ODBS/TLB

05 mei 2019

21u51

Bron: Telenet PlaySports/Proximus Sports 6 Jupiler Pro League Een play off 1 - partij zonder controverse rond de VAR? Vergeet het. Ook in de Ghelamco Arena was het weer van dat, toen eerst een goal van Vadis en daarna een van Vanaken wegens buitenspel werd afgekeurd. Zelfs de analisten zijn het niet eens. Terwijl Wim De Coninck van Proximus Sports het twee keer geen buitenspel vond, vonden ze het bij Telenet PlaySports strenge maar juiste beslissingen. Op Jan Mulder na natuurlijk.

Het afschaffen van de buitenspelregel, is een stokpaardje van de ervaren Nederlandse columnist. Vanavond was Mulder ziedend om de twee afgekeurde goals. “Wat een onding. Dit moet veranderen!”, aldus Mulder. En om de absurditeit van de fase van vooral de goal van Vanaken te illustreren: “Zeg me eens, stond Wesley buitenspel met zijn teen of met zijn schoen? Hij zou dus buitenspel gestaan hebben, omdat hij een te grote schoenmaat heeft?” In tegenstelling tot de goal van Vadis, waar Dejaegere duidelijk buitenspel stond, was het bij Wesley alvast millimeterwerk. “Ach, die millimeterregel druist volledig tegen de geest van het voetbal in”, fulmineerde Mulder nog. Al werd er in de studio ook geopperd dat Wesley het zicht van Kaminski belemmerde, wat minder het geval was bij de fase rond de goal van Vadis.

De Coninck over afgekeurde goal Vanaken: “Kaminski kon nooit bij de bal”

Een andere geluid bij Proximus Sports. “Volgens mij was er bij beide afgekeurde goals geen sprake van hinderlijk buitenspel”, aldus analist Wim De Coninck. “Zeker de goal van Vanaken had niet afgekeurd moeten worden. Kaminski had die bal nooit kunnen pakken, waar Wesley ook stond. Aan de overkant was het volgens mij eerder Denswil die Horvath hinderde. Dejaegere gaat ook in de fout, hij loopt te traag terug, maar volgens mij zag Horvath het schot perfect vertrekken. Deze goal had ook niet afgekeurd moeten worden, vind ik.”

Vanaken: “Gekkenhuis”

Logischerwijs had Hans Vanaken geen begrip voor zijn afgekeurde goal. “Ik begrijp het niet... Ik denk niet dat de videoref onze vriend is. Al hadden we ditmaal toch ook eens geluk, met die afgekeurde goal van Gent. Zo was het dan toch langs beide kanten, waar het vroeger (doelt op matchen in Genk en Antwerp, nvdr) toch louter in ons nadeel was. Nu, we blijven ons ding doen en de matchen winnen. 16 op 21, dat is top. De jongste weken misschien niet altijd met sprankelend voetbal, maar in play-off 1 moet je kunnen afzien. Zeker op verplaatsing. Als de resultaten dan volgen, kan dat. Genk is ook niet elke week voetballend top hoor. Volgende week wordt het tegen Genk alvast een gekkenhuis. We gaan er alles aan doen om te winnen en zo de titelstrijd weer volledig open te gooien.” Wint Club de titelclash tegen Genk, komt het terug tot op drie punten van de leider. In principe zelfs 2,5, want bij gelijk aantal punten is Club in het voordeel omdat de punten van Genk na het afsluiten van de reguliere competitie naar boven zijn afgerond.

Genk speelt daarna nog op Anderlecht en thuis tegen Standard. Club trekt naar Standard en speelt op de slotspeeldag thuis tegen Antwerp.