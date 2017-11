Waaslanders maken korte metten met Moeskroen (2-0) Alain Ronsse

22u20 0 Photo News Jupiler Pro League Onder de kundige leiding van Philippe Clement is de Freethiel aan heropleving toe. Dankzij de zege tegen Moeskroen klimt Waasland-Beveren voorlopig opnieuw de top-zes binnen. Morioka en Ampomah scoorden, telkens op aangeven van de mee opgerukte Demir. Na de competitieonderbreking wacht Clement een speciale match op Club Brugge.



Met een vierde thuiszege de mindere prestatie van vorige zondag op Standard als een 'accident de parcours' naar het vergeetboek verwijzen: daar was het Waasland-Beveren tegen Moeskroen om te doen. In vergelijking met Sclessin één wijziging: Jans, terug uit blessure, nam opnieuw zijn plaats in ten koste van de jonge Schrijvers. Rednic, van zijn kant, beloonde De Medina (twee goals tegen Antwerp) met een tweede, opeenvolgende basisplaats centraal in de defensie.

De Medina moest het in zijn zone opnemen tegen Thelin en Ampomah en ook Morioka dook geregeld op. Geen gemakkelijke opdracht, maar de ex-jeugdspeler van Anderlecht kweet zich behoorlijk van zijn taak.

Halfweg de eerste helft opende de thuisploeg de stand. Een voorzet van Demir werd door Morioka tegen de netten gekopt. Een logische voorsprong op basis van het wedstrijdverloop, dat gekleurd werd door enkele nummertjes van Ampomah en rushes op rechts van Boljevic. En dat terwijl in het register van de spelmakers Morioka vindingrijker bleek dan Govea. De Japanner en de Mexicaan zijn allebei aanwinsten voor onze competitie, maar Morioka bepaalt zoveel meer het resultaat met zijn zeven goals en acht assists. Benieuwd of de Japanse bondscoach Halilhodzic hem een basisstek gunt tegen de Rode Duivels.



Kort na de rust zag Freethiel een strafschop in een duel tussen Gulan en Boljevic. Spelleider Put deelde die mening niet en hij had geen ongelijk. Eén aanval later claimde Ampomah een penalty. Ook hij werd niet gevolgd door Put.

Moeskroen zette druk op de ketel. Roef haalde klemvast een knal van Mohamed uit de benedenhoek. In plaats van langszij te komen, zag Excel zijn achterstand verdubbeld. Een doelpunt van Ampomahmet opnieuw langeafstandsloper Demir als aangever. Met nog een halfuur te gaan, was de buiten bijna binnen voor Waasland-Beveren. Bailly had trouwens een knappe reflex nodig om een derde tegentreffer te voorkomen. Deze keer na een verschroeiende uithaal van Seck.

De thuisploeg werd tot het slot niet echt meer bedreigd

