Waasland-Beveren weet na negen op negen opnieuw wat verliezen is, Eupen pakt volle buit op Freethiel

Luc Verweirder

25 januari 2020

21u58 4 Waasland-Beveren WBE WBE 0 einde 1 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Waasland-Beveren staat weer met beide voeten op de grond. De historische 12 op 12 die de fusieclub voor het eerst sinds de promotie naar eerste klasse hoopte neer te zetten, zat er tegen Eupen geen moment in. De Panda’s pakten op Freethiel een belangrijke driepunter op weg naar mathematische zekerheid over het behoud.

In zijn zoektocht naar een vierde zege op rij, bracht Arnauld Mercier eerder verrassend toch niet zijn winnende ploeg van vorige week in Oostende aan de aftrap tegen Eupen. Koita moest op de bank beginnen, Tuur Dierckx kreeg na zijn lange onbeschikbaarheid het vertrouwen van de Franse coach. Maar het lukte de kwikzilveren spits niet om zich te laten opmerken voor het op het uur werd gewisseld. Heel Waasland-Beveren bleef trouwens ondermaats. Van een ploeg die 9 op 9 heeft gehaald, verwacht je toch meer vertrouwen in eigen kunnen.

Eupen, met Koch voor de geschorste Amat, had 2020 ingezet met een puntendeling tegen Charleroi na een 0 op 9 eind december. De jongens uit de Oostkantons hadden meer inspiratie dan de thuisploeg en klommen halfweg de eerste periode niet onverdiend op voorsprong. Jens Cools legde een hoekschop van Milicevic met het hoofd netjes klaar voor Menno Koch, die van dichtbij binnen kopte. Al ontsnapte Musona al dan niet in buitenspel op weg naar die hoekschop. Kort na de goal moest de Zimbabwaanse huurling van Anderlecht geblesseerd naar de kant.

Veel protest van de thuisploeg was er bij het tegendoelpunt niet geweest. Na een uur claimden de Waaslanders wel een strafschop wegens vermeend handspel, maar ref Geldhof en Verboomen in het VAR-busje gingen daar niet op in. Waasland-Beveren vatte wel moed en ging met Koita, Achyepong en Din Sula tussen de lijnen nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. De beste schietkans was in de slotminuten voor Koita, maar uitblinker Jens Cools wierp zich met doodsverachting in de baan van het schot.