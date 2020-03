Waasland-Beveren verliest van Moeskroen en heeft mirakel nodig op slotspeeldag: “Maar zo lang er hoop is...” Kristof De Cnodder / MDRW

07 maart 2020

22u01 1 Excel Moeskroen MOU MOU 1 einde 0 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Zes nederlagen op een rij werden er zeven. Ook in de ‘must win’ match op het veld van Moeskroen ging Waasland-Beveren onderuit. Met nog slechts één speeldag te gaan, houdt de hekkensluiter nu enkel nog KV Oostende (min of meer) in het vizier.

Moeskroen-Beveren begon best aardig, met een schietkans voor bezoeker Dierckx en aan de overkant een mogelijkheid voor gelegenheidsspits Boya, maar geen van beide pogingen ging er in. Na die twee vroege prikken volgde meer dan een half uur lang het grote niets. Waasland-Beveren – met een volledig nieuwe aanvalslinie - was van goede wil, maar het miste creativiteit. Voor Moeskroen hoefde het allemaal niet zo nodig.

Op het einde van de eerste helft was er plots toch wat opwinding. Vier minuten voor de pauze mikte Garcia namens Moeskroen van dichtbij op doelman Jackers, even later viseerde Badibanga namens Beveren de lat. Ook Milosevic en Olinga staken op slag van rust de neus eens aan het venster, maar gescoord werd er niet.

Omdat rechtstreeks concurrent Oostende halfweg 1-0 voor stond tegen Genk, groeide de nood aan een overwinning alleen maar voor Beveren. Dat besef leidde tot enige dadendrang in het begin van de tweede helft. Badibanga en Milosevic legden aan, zonder succes. Na dat vroege offensiefje viel de wedstrijd echter opnieuw stil.

Twintig minuten voor tijd zongen de meegereisde Beverenfans “alles of niets, olé, olé” – trainer Dirk Geeraerd bracht met Din Sula een bijkomende centrumspits. Het doelpunt waar de Waaslanders op hoopten, kwam er niet. Integendeel, een kwartier voor tijd was het Moeskroen dat scoorde. Olinga bediende Boya en die maakte er met wat hulp van de ingevallen Vukcevic 1-0 van. Na een uitvoerige buitenspelcheck gaf de VAR groen licht voor de goal.

Met de moed der wanhoop probeerden de mannen van de Freethiel iets terug te doen, maar het was allemaal zo amechtig. Naar het beeld van Beverens seizoen, zeg maar. Zo ging geel-blauw eens te meer de boot in. Het enige goede nieuws voor Geeraerd en co was het feit dat Oostende alsnog verloor van Racing Genk. KVO is zo de enige ploeg die Beveren op de slotspeeldag eventueel nog kan inhalen. Dan moet de rode lantaarn zelf wel winnen van AA Gent en mag Oostende niets rapen op Cercle Brugge: evident wordt dat allerminst.

“Toen ik twee weken geleden overnam, werd er gezegd dat we een mirakel zouden nodig hebben om ons te redden. Zelf heb ik nooit in mirakels geloofd, maar nu moet ik wel”, zei Dirk Geeraerd na de nederlaag in Moeskroen. “Winnen tegen Gent wordt op zich al een hele klus. En dan moeten we nog rekenen op winst van Cercle tegen Oostende. Als ze het daar op een salonremise gooien, is het sowieso over voor ons. Laat ons hopen dat Cercle het nodige eergevoel toont. Hoe dan ook: het wordt een heel moeilijk verhaal, maar zo lang er hoop is…”