Waasland-Beveren vecht vandaag beslissing Pro League aan, terwijl Bayat opvallend voorstel doet KDZ/NVK

17 juni 2020

06u15 0 Jupiler Pro League De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) buigt zich vandaag over de klacht van Waasland-Beveren. Zij tekenden verzet aan tegen de beslissing van de Pro League en hun verplichte degradatie.

Waasland-Beveren verschijnt vandaag voor de Belgische Mededingingsautoriteit in Brussel. De club vecht de beslissing die op 15 mei werd genomen door de Pro League aan, waardoor Waasland-Beveren verplicht moet degraderen naar 1B. De auditeur van de BMA gaf de hoofdaandeelhouder van de Wase club positief advies over zijn zaak tegen de Pro League. ‘Zowel de beslissing van de Pro League om Waasland-Beveren te laten degraderen, als de beslissing om gelden uit te keren aan clubs die niet naar de rechtbank of de BMA zouden stappen, zijn op het eerste gezicht inbreuken op het mededingingsrecht’, luidde zijn besluit. Vandaag, tussen 14u en 18u, wordt de zaak in detail bepleit tijdens een gesloten zitting. Advocaten van zowel de Pro League als de KBVB zullen pleiten voor het behoud van de beslissing, zoals die door de meerderheid van de Profclubs is genomen. Een competitie met 16, zónder Waasland-Beveren. Er wordt vandaag wel nog geen uitspraak verwacht.

Toch 30ste speeldag?

Intussen verkondigde de CEO van Charleroi en bondsvoorzitter Mehdi Bayat in een interview met Sporza dat het niet uit te sluiten valt dat we in augustus alsnog de 30ste speeldag zullen afwerken. “Als er op een bepaald moment een juridische beslissing in die richting wordt genomen, waarom niet?”, zei hij. “Als we de bekerfinale kunnen organiseren, dan kunnen we toch ook de 30ste speeldag organiseren. Als een gerechtelijke uitspraak stelt dat we geen correcte beslissing namen, zouden we geen andere keus hebben. Daarom leven we ook in een democratie.” Of het ook effectief zover komt, is twijfelachtig, al weet je nooit in België.

Waasland-Beveren heeft overigens ook nog een klacht lopen bij het BAS, dat komt samen op 23 juni. Waasland-Beveren zal daar pleiten voor de nietigverklaring van de algemene vergadering van 15 mei. Het wil dat er geen daler en geen stijger is. Waasland-Beveren verkiest overigens een competitie van 18, met OH Leuven én Beerschot. Op die manier worden rechtszaken vermeden. Ook Antwerp, Beerschot, Virton en Westerlo hebben nog klachten lopen bij het de BMA en/of het BAS.

