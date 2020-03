Waasland-Beveren stelt zich vragen bij mogelijke licenties Anderlecht en KV Oostende Redactie

10 maart 2020

14u53 0 Jupiler Pro League Waasland-Beveren stelt zich vragen bij de mogelijke licenties van Anderlecht en KV Oostende. De club, momenteel laatste in het klassement, heeft officieel aan de voetbalbond en de Pro League gevraagd om een onderzoek te starten.

De Wase club sloot vorig seizoen af als een van de vijf ploegen met een financieel positieve balans. “Er werd door de entourage van Waasland-Beveren dan ook met aandrang verzocht om na te gaan of andere clubs uit 1A de regels even nauwgezet naleven”, klinkt het in een communiqué op de clubwebsite. Waasland-Beveren deed zelf al een “summier” onderzoek naar de verschillende jaarrekeningen van enkele clubs. Volgens onze info gaat het over RSC Anderlecht en KV Oostende. “En er zijn alarmbellen afgegaan.”

“Het spreekt voor zich dat Waasland-Beveren zeer beperkte onderzoeksbevoegdheden en – mogelijkheden heeft, en de resultaten van haar onderzoek dan ook op die manier moeten beschouwd worden. Wel meent Waasland-Beveren dat dit onderzoek voldoende elementen heeft opgeleverd om aan het Bondsparket en de Licentiecommissie te vragen om één en ander terdege te bekijken en – na mogelijk bijkomend onderzoek – de reglementen onverkort toe te passen.”

Licentieaanvraag

Alle clubs die een proflicentie willen, dienden hun aanvraag reeds vorig maand in. Tot komende vrijdag kan er nog onderhandeld worden of kunnen er nog extra documenten aan het dossier worden toegevoegd. Daarna schrijft licentie-manager Nils Van Branteghem zijn rapporten. Op 19 maart laat de Licentiecommissie weten welke clubs meer uitleg moeten geven, om daarna te beslissen of ze een licentie krijgen voor volgend seizoen.

De kans is reëel dat Waasland-Beveren volgend seizoen in 1B zal moeten aantreden. Het staat met nog slechts één speeldag te gaan helemaal onderaan in het klassement van de Jupiler Pro League. KV Oostende, dat twee punten meer heeft dan de Waaslanders, is de enige overgebleven degradatiekandidaat. Op de slotspeeldag moet de kustploeg zondag naar Cercle Brugge, dat zich miraculeus redde. Waasland-Beveren ontvangt AA Gent.