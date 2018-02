Waasland-Beveren springt na discutabele gelijkmaker op en over Antwerp (1-2)

Vierde wedstrijd, lastige verplaatsingen naar Anderlecht en Antwerp achter de rug en nog steeds heeft Sven Vermant niet verloren met Waasland-Beveren. Zijn start niet gemist, heet dat dan. Op de Bosuil keerde Waasland-Beveren een 1-0-achterstand helemaal om: 1-2. Met een treffer met een buitenspelgeur aan weliswaar. En dat zonder sterkhouders Seck en Morioka.



Geen Geoffry Hairemans in de basis bij Antwerp. Wel Jonathan Pitroipa en Laszlo Bölöni had voor die keuze geen reden tot klagen. De Burkinees was voor de rust bij zowat elke actie betrokken. Na een hoekschop van Pitroipa kon Oulare een eerste keer naar doel koppen. Niet veel later haalde Oulare zwaar uit waarop Davy Roef zich toch een beetje op de zwabberbal verkeek: 1-0.

Antwerp drukte door en ging op zoek naar de dubbele voorsprong. Vlak voor rust kreeg 'The Great Old' echter een koude douche. Boljevic liet het eerst nog na om tegen te prikken, niet veel later kon Angban dan toch scoren. Angban stond moederziel alleen aan de tweede paal, maar werd de voorzet van Jans onderweg nog aangeraakt? Het was een doelpunt met een buitenspelgeur aan. De videoref verroerde geen vin.

De tweede helft kon niet slechter beginnen voor Antwerp. Mmaee was snel op de bal, omspeelde Bolat ook en die trok aan de noodrem: strafschop. Koele kikker Isaac Thelin zette de elfmeter feilloos om. Meteen ook de veertiende treffer voor de topschutter in onze vaderlandse competitie.

Hairemans werd nog in de strijd gegooid, maar het was Waasland-Beveren dat nog enkele kansen bij elkaar voetbalde. Vooral Ampomah kwam helemaal onder stoom en hij pakte zelfs uit met een 'elastico'. Het bleef bij 1-2. Antwerp lijdt zijn zesde nederlaag van het seizoen.