Waasland-Beveren praat met Bob Peeters: wordt trainer van Westerlo opvolger van Yannick Ferrera op de Freethiel? Michaël Vergauwen

12 november 2018

06u15 0 Jupiler Pro League Exact een half seizoen. Zo lang heeft ­Yannick Ferrera het uitgezongen bij Waasland-Beveren. In de nacht van zaterdag op zondag kreeg hij zijn ontslag, vandaag zit de club al aan tafel met Bob Peeters.

“Het is onterecht, maar ik had het zien aankomen”, reageerde Ferrera. Hij is na Frank Defays, Yves Vanderhaeghe en Peter Maes al de vierde trainer die dit seizoen ontslagen wordt in de Jupiler Pro League. Bij Waasland-Beveren willen ze zo snel mogelijk een opvolger vastleggen, mogelijk morgen al. Vandaag is immers een vrije dag op de Freethiel. “We gaan proberen, maar of dat gaat lukken, is iets anders”, vertelde sportief directeur Danny De Maesschalck gisteravond. “We willen met drie mogelijke trainers spreken. Eén van hen is Bob Peeters”, bevestigde hij ons.

Westerlo, de club waarmee Peeters momenteel vierde staat in 1B, werd gisteren ­effectief gecontacteerd. Peeters was al eens trainer van Waasland-Beveren, van november 2013 tot mei 2014. Hij hield de club toen in eerste en vertrok naar het Engelse ­Charlton. Vandaag zit hij al aan tafel met Waasland-Beveren. Mocht het tussen beiden niks worden, zijn naar verluidt Dennis van Wijk (ex-KV Mechelen) en Zeljko Petrovic (huidig assistent van Dick Advocaat bij FC Utrecht) alternatieve pistes.