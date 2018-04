Waasland-Beveren pakt eerste puntje in play-off 2 MVS

17 april 2018

22u27 0 Jupiler Pro League Een eerste puntje in play-off 2. Dat, en een eerste goal voor Louis Verstraete, is zowat de enige opsteker voor Waasland-Beveren na de verplaatsing naar Moeskroen.

Zes nederlagen op rij was het sein voor Sven Vermant om de helft van z’n team om te gooien. Op liefst vijf posities wisselde de T1 van Waasland-Beveren in vergelijking met de vorige match. Foulon, Ampomah, Boljevic, Aït-Atmane en Ndiaye verdwenen naar de bank. In hun plaats: Demir, Van Damme, Vanzo en Myny.

Op de 10 kreeg -eindelijk- ook Louis Verstraete nog eens een basisplek. De huurling van AA Gent- nog altijd maar 18- wordt een grote toekomst toegedicht. Vanavond scoorde hij na 11 minuten z’n eerste goal in W-B-shirt. Eerder dit seizoen scoorde hij ook al op de zevende speeldag, toen nog voor AA Gent tegen KV Oostende.

De jongeling was een schaars lichtpuntje bij de Wase bezoekers, al weken op de dool. Jelavic mocht iets voorbij het halfuur veel te makkelijk gelijkmaken, na een voorzet van Govea. In een typische eindeseizoenswedstrijd zagen we amper nog doelgevaar, laat staan doelpunten. Een kwartier voor tijd mocht Amallah na een fopduik vervroegd de kleedkamers in, maar zelfs met een mannetje meer gaf Waasland-Beveren op geen enkel moment de indruk kans te maken op de zege.

Gewoontegetrouw zakten een tiental buitenlandse scouts af naar Le Canonnier. We vragen ons af welke namen ze na vanavond van hun lijstjes mogen schrappen. Isaac Kiese Thelin misschien? Ook voor de ex-Gouden Stier mag het seizoen er liefst vandaag nog opzitten. Hij is al enkele weken slechts een schim meer van zichzelf. Hij is lang nietde enige. (MVS)