Waasland-Beveren met de billen bloot: OHL maatje te groot voor eersteklasser



Michaël Vergauwen

14 april 2018

21u55 5 Jupiler Pro League Een voetballesje. OH Leuven, club uit 1B, speelde Waasland-Beveren, 1A, helemaal tureluurs. Gorius met een loepzuivere vrijschop en Storm na een al even propere counter telden de thuisploeg helemaal uit.

Nog 7 speeldagen te gaan, maar het seizoen van W-B zit er nú al op. Slik. Wat een seizoen speelde Waasland-Beveren. Heel lang meegedaan om play-off 1, uiteindelijk gestrand op een 12de plek. Nooit eerder zoveel punten, overwinningen en gemaakte goals. Morioka, Seck, Angban, Thelin, Ampomah: uitblinkers bij de vleet. Heerlijk.

’t Lijkt allemaal al zo lang geleden. De laatste maanden bakken de Waaslanders er helemaal niks meer van. 0 op 18, 2 op 24, geen enkele clean sheet in 2018, een dramatisch doelsaldo. ’t Is huilen met de pet op. Natuurlijk zijn het vertrek van Seck, Morioka en Camacho aderlatingen, verzachtende omstandigheden, maar dan nog.

Onterecht rood

Wie vanavond tegen OH Leuven beterschap verwachtte, had al snel door dat hij eraan was voor de moeite. Nog voor het halfuur stonden de fris voetballende bezoekers op voorsprong, na een pareltje van Gorius. Tien minuten ver in de tweede helft rondde Nikola Storm (lang transfertarget geweest van W-B) een vlijmscherpe counter af.

“Wij willen voetbal zien”, scandeerde de Beverse spionkop. We begrijpen hen. Een heel seizoen zoveel leuke aanvallen en goals zien, en het nu al maanden met een flauw afkooksel moeten doen: je zou van minder ontevreden worden. En alsof dat nog niet genoeg was, werd Joachim Van Damme, amper 5 minuten nadat hij op het veld stond, uitgesloten door ref Geldhof. Onterecht wat ons betreft, maar zelfs mét publiekslieveling Van Damme op het veld had de uitslag er niet anders uitgezien vermoeden we.

Voor de zesde thuismatch op rij geen overwinning, zeven speeldagen voor het einde van play-off 2 zit het seizoen van Waasland-Beveren er nú al op. OH Leuven toonde enkele leuke dingen en won voor het eerst in de nacompetitie. Het komt op drie punten van leider Zulte Waregem.