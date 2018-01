Waasland-Beveren mag blijven dromen van play-off 1 na onnavolgbaar duel, Essevee heeft mirakel nodig Jonas Van De Veire

27 januari 2018

22u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Vier goals - twee langs elke kant - in een wedstrijd: op voorhand zou je ervoor tekenen. Maar in het onnavolgbare duel tussen Waasland-Beveren en Zulte Waregem was die eindbalans eigenlijk veel te laag. En geen van beide ploegen schoot er iets mee op.

19 doelpogingen. 13 corners. Nee, het waren niet de statistieken op het einde van de wedstrijd tussen Waasland-Beveren en Zulte Waregem. Wel de balans na een wervelende eerste helft. Het enige minpunt was dat daar slechts één doelpuntje uit voortkwam. Vanop elfmeter dan nog. Na elf minuten kwam Bossut te laat op Ryan Mmaee – vervanger van de geschorste Boljevic. Gouden Stier Isaac Kiese Thelin zette de strafschop perfect om. Nummer dertien dit seizoen.

Een minuut eerder was Zulte Waregem – terug op volle sterkte, maar nog zonder Bongonda – dicht bij een doelpunt gekomen. Een kopbal van Harbaoui werd door Roef uit de korte hoek geranseld. De doelman was één van de velen die zich bij Waasland-Beveren onderscheidde voor rust. Voorin puzzelden Morioka, Ampomah en Mmaee de ene mogelijkheid na de andere in elkaar. Na een flitsend één-tweetje tussen die laatste twee trapte de Japanner naast. Eerder had hij ook al Bossut getest. Kaya mikte dan weer naast. U moet weten: de wedstrijd was op dat moment amper twintig minuten ver. Ons eerste velletje papier was dan al volgekrabbeld.

Nummer twee zou even snel volgen. Na een prachtige combinatie tussen Olayinka en Harbaoui mikte de Nigeriaan naar de verste hoek. Roef duwde met de vingertoppen naast en zou wat later op een knap schot van Harbaoui uitpakken met een straffe save. Toch was het vooral de thuisploeg die vloekte omwille van een gebrek aan efficiëntie. Angban en Ampomah – tot twee keer toe – lieten grote kansen liggen. Het zou Waasland-Beveren zuur opbreken.

Want na rust zakte de ploeg van Sven Vermant weg. Overmoed: je kan het je in volle play-off 1 strijd niet permitteren. Harbaoui kopte op het uur een afgemeten voorzet van Kaya perfect in de hoek (1-1). En vier minuten later was de situatie helemaal omgedraaid. Opnieuw dankzij een penseelstreek van Kaya, die nu het hoofd van Olayinka vond. Roef, die de bal enkele seconden eerder slecht ontzette, was kansloos (1-2). Nadien viel het kansenfestival (eindelijk) wat stil. Zulte Waregem mocht al opnieuw beginnen dromen van play-off 1, Waasland-Beveren vloekte na de vele missers. Maar: negen minuten voor tijd kende de thuisploeg eindelijk meeval in de afwerking. Een kopbal van Mmaee kwam via de paal en Bossut voor de voeten van Cools terecht, die van dichtbij de gelijkmaker binnen knalde. Harbaoui waande zich nog enkele seconden matchwinnaar, maar zag zijn treffer terecht afgekeurd voor buitenspel. Gelukkig hadden we genoeg papier mee. Waasland-Beveren blijft steken op drie punten van play-off 1. Zulte Waregem moet nu echt hopen op een mirakel.