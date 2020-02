Waasland-Beveren lijdt nederlaag tegen KV Kortrijk, verschil met rode lantaarn Cercle blijft 6 punten LUVM

12 februari 2020

22u22 1 Waasland-Beveren WBE WBE 1 einde 2 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Zes punten. Zo groot (of klein, zo u wil) blijft de kloof tussen de voorlaatste en de laatste plaats. Waasland-Beveren ging pijnlijk ten onder tegen KV Kortrijk. Met nog vijf wedstrijden voor de boeg, waarvan vier tegen potentiële kandidaten voor play-off 1, prevelen ze op de Freethiel schietgebedjes dat Cercle Brugge straks zijn remonte niet verderzet. Het wordt hoe dan ook spannend onderin.

Heel even slechts geloofde het thuispubliek dat het gisteren een leuke avond kon worden. Op slag van rusten krulde Yuki Kobayashi een vrijschop vanop zo’n twintig meter in de winkelhaak. KVK-doelman Jakubech had die bal altijd moeten halen, bovendien was de voorafgaande fout van De Sart op Kobayashi redelijk betwistbaar. Maar de gelijkmaker was dus een feit. Het had er even de schijn van dat de voetbalgoden Waasland-Beveren gunstig gezind waren.

Dat vond met name Julien De Sart maar niks. De Luikenaar haalde even voorbij het uur verwoestend uit. Zijn gestrekte kogel spatte via de dwarslat binnen. Het recht in eigen hand nemen, heet dat. Waasland-Beveren herstelde zich niet van de klap.

De Waaslanders hadden na een halfuur ook Lepoint al zien scoren. De kale Brusselaar was door Yves Vanderhaeghe verrassend als centrale spits verkozen boven revelatie Moffi, maar zette in steun van het duo Stojanovic-Selemani zijn werkkracht danig in de verf. Wat een verschil met de tegenvallende Piotrowski bij de thuisploeg, die zwaar ontgoochelde bij zijn eerste basisplaats. Zoals het hele elftal van Mercier overigens, dat na drie zeges op rij nu alweer driemaal na elkaar verloor. Wees maar zeker: nu zit de schrik er wel weer in op Freethiel.