Waasland-Beveren in de voetsporen van Atlético en wereldkampioen Frankrijk: amper de bal, toch winnen Michaël Vergauwen

02 oktober 2018

10u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Met balbezit win je geen wedstrijden. Vraag maar aan Waasland-Beveren. 34 procent balbezit tegen Moeskroen, maar wél de drie punten op zak. Niet voor het eerst lieten de Waaslanders dit seizoen de bal aan de tegenstander. Bewust als u het ons vraagt.

Waasland-Beveren dat met slechts 34 procent balbezit wint van Moeskroen? Straf, maar anderzijds ook lang geen unicum in het voetbal. Zo had Atlético Madrid afgelopen weekend in de stadsderby tegen Real 35 procent balbezit. Het pakte een punt. Een nog veel straffer voorbeeld is Granada FC. Dat won in april 2014 thuis van FC Barcelona, met 1-0. Nochtans had Barça -afhankelijk van de bron- tussen de 78 en 86 procent balbezit. Recenter zagen we afgelopen zomer Frankrijk triomferen op het WK. Tegen België (1-0 winst, zoals we ons jammer genoeg allemaal nog herinneren) hadden Les Bleus 36 procent balbezit. In de met 4-2 gewonnen finale tegen Kroatië was dat zelfs maar 34 procent. Om maar te zeggen, de bal hebben is niet heiligmakend.

Waasland-Beveren kan er van meespreken. Gemiddeld percentage balbezit dit seizoen: 42 procent. Vijf van de negen matchen had het minder dan 40 procent de bal. Op Genk: 37%. Op Lokeren en thuis tegen Standard: 36%. Op Gent: 35%. En dus afgelopen zaterdag op Moeskroen: 34%. ‘Record’ qua balbezit dit seizoen was thuis tegen Charleroi. 51 procent. De Carolo’s speelden wel 40 minuten met een mannetje minder. Toch verloor W-B maar drie keer op negen matchen.

Oorzaak van dat lage cijfer bij W-B? Een gebrek aan kwaliteit, eerlijk is eerlijk. Waasland-Beveren kán op dit moment zelf het spel niet maken en moet dus op een andere manier proberen een wedstrijd naar zich toe te trekken.

“Ik zie vooral een gebrek aan vertrouwen als grote factor”, nuanceert Yannick Ferrera. “Balbezit is niet onze grootste prioriteit. Zo kozen we tegen Moeskroen na rust bewust voor een laag blok. Ze mochten zoveel voorzetten geven als ze wilden, gevaarlijk waren ze amper. Jammer dat we het in de omschakeling niet beter uitspeelden. Maar dat is realisme. Punten pakken. Niet incasseren. Balbezit zal Yannick Ferrera niet redden. Punten wel. Lokeren, Moeskroen en Zulte Waregem hebben meer balbezit dan ons, maar minder punten.”

Toch beseft Ferrera dat het vroeg of laat anders moet. “We mogen uiteraard niet elke match zo laag verdedigen. Onze twee controlerende middenvelders, Abdullah en Keita, denken in de eerste plaats defensief. Hopelijk evolueert mijn team de komende weken en maanden zo, dat we ook meer zullen durven en kunnen voetballen vanuit de actie, in plaats vanuit de reactie.”