Waasland-Beveren huurt jongeren Verstraete en Verburgh zonder optie: “Na het seizoen opnieuw praten” Michaël Vergauwen

01 februari 2018

15u46 0 Jupiler Pro League Opvallend: op de laatste dag van de wintermercato legde Waasland-Beveren nog twee Belgische jongeren vast. Louis Verstraete (AA Gent) en Niels Verburgh zitten ook meteen in de selectie voor de match van morgen tegen Antwerp, maar het meest opvallende aan beide dossiers: beide spelers worden gehuurd zónder optie. Dat vraagt om een woordje uitleg van de voorzitter, Dirk Huyck.

“Verburgh is een jongen die we al langer op het oog hadden, maar die nu komt op voorspraak van de coach, die hem kent van bij Brugge”, vertelt hij ons. “Een aankoopoptie was mogelijk, maar het bedrag dat Club vroeg, was buitenproportioneel. “Toch kozen we ervoor om Niels in te lijven, omdat we met het uitvallen van Jur (Schryvers, red) en de afwezigheid van Valtteri (Moren, red) toch een extra optie op die posities wilden. Dat noopte ons om toch te kiezen voor de korte termijn en de speler te huren. Hopelijk kan deze speler zich bij ons ontplooien en kunnen we na het seizoen opnieuw aan tafel zitten.”

“Louis is dan weer een speler die we al meermaals probeerden binnen te halen. We zijn ervan overtuigd dat die jongen het potentieel heeft om van grote waarde te kunnen zijn voor onze club”, gaat Huyck verder. “Gent verhuurt echter consequent geen spelers met aankoopoptie, jammer genoeg. Bovendien heeft Louis nog een langlopend contract in Gent. Wél hebben we afspraken gemaakt hoe het verder moet na de huurperiode. Een extra huuroptie op deze huur? Nee, daarover is niet gesproken, maar we zijn er wel zeker van dat onze club hier beter van kan worden. De speler is bovendien meteen inzetbaar. Een huur tot het einde van het seizoen is een relatief goedkope manier om zijn kwaliteiten in te schatten. Valt dat allemaal mee, wie weet wat er dan nog volgt na het seizoen.”

Goed besteden

De verkoop van Zinho Gano, Julian Michel, Ibrahima Seck en Ryota Morioka én de vergoeding die het ontving van Genk voor het weghalen van Philippe Clement, maakt dat Waasland-Beveren financieel een buitengewoon seizoen kent. Alles opgeteld komen wij makkelijk aan 6,5 miljoen euro transferinkomsten. Dat is meer, veel meer, dan het totaal van alle transfers in de voorgaande seizoenen van Waasland-Beveren.

“Dit geld geeft ons ruimte om verder te bouwen en sterker te staan, op eigen benen, zonder transfers te moeten doen. Dit geeft ons een buffer. We zullen dit geld héél goed besteden”, verduidelijkt Huyck nog.

