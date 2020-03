Waasland-Beveren hoopt op het eergevoel van Cercle: “Een salonremise kan ons sowieso de das omdoen” KDC/TTV/DMM

09 maart 2020

07u44 0 Jupiler Pro League Trainer Dirk Geeraerd zei nog net niet letterlijk dat het over is. Maar wie een klein beetje tussen de lijnen kan lezen, weet genoeg: het geloof in een goede afloop bij Waasland-Beveren is sinds de nederlaag in Moeskroen quasi onbestaande.

"We hebben tegen Moeskroen meegedaan, creëerden ook een paar kansen, maar werden eens te meer geconfronteerd met enkele problemen die ons al een heel seizoen achtervolgen", zuchtte Dirk Geeraerd na de zevende opeenvolgende nederlaag van zijn ploeg. “We hebben geen spelers die vlot scoren, we kunnen onze middenvelders vaak niet bereiken en we houden toch zo moeilijk de nul."

“Uit mijn opstelling en mijn vervangingen bleek dat we voluit op de winst mikten”, merkte Geeraerd op. “Dat we in de slotfase niet echt veel druk meer konden ontwikkelen? Het is simpel: sommige jongens kunnen dat fysiek niet aan. Maar dat is iets wat ik op veertien dagen niet kan oplossen. Los daarvan miste ik bij sommigen wat grinta, de overtuiging die je nodig hebt als je tegen de degradatie vecht.”

Laat ons hopen op het eergevoel van Cercle en voor de rest focussen op onze eigen job. Dirk Geeraerd, coach van Waasland-Beveren

Het behoud kan enkel nog als de ploeg uit het Waasland Gent klopt en dan moeten Geeraerd en co maar hopen dat Oostende verliest op Cercle. “Een punt pakken tegen Gent is al moeilijk, winnen supermoeilijk”, aldus Geeraerd. “En dan zit je nog met het gegeven dat een salonremise in Cercle-Oostende ons sowieso de das kan omdoen. Maar oké, laat ons hopen op het eergevoel van Cercle en voor de rest focussen op onze eigen job.”

Cercle: “Wij willen winnen, dat is onze doelstelling”

Bij de Vereniging zelf zijn ze alvast zinnens hun plicht te doen. Toch is het opvallend dat Cercle na het miraculeuze behoud nu nog eens eigenhandig mee mag beslissen wie wél degradeert. KV Oostende een dienst bewijzen, dat zullen we niet doen”, aldus Cercle-voorzitter Goemaere. “Het zou jammer zijn moest het zo aflopen voor KVO, maar dan is dat zo. Het blijft voetbal. Wij zullen winnen van hen, dat is onze doelstelling.”