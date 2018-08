Waasland-Beveren en STVV verdelen de buit op de Freethiel Alain Ronsse

18 augustus 2018

22u03 1 Waasland-Beveren WBE WBE 2 einde 2 STV STV STVV Jupiler Pro League Waasland-Beveren en STVV streden voor wat ze waard zijn om hun eerste zege van het seizoen te behalen. Het zal voor later zijn, want het bleef bij het derde gelijkspel voor Waasland-Beveren en het vierde op vier voor STVV.

De match startte met vertraging als gevolg van problemen met de VAR. Dat oponthoud liet beide ploegen toe zich extra op te warmen. Waasland Beveren deed dat gretiger dan STVV. Een voorteken? Ach, het is niet zo dat de thuisspelers onmiddellijk hevige druk zetten, maar ze kwamen wel snel op voorsprong. Na 9 minuten om precies te zijn. Schryvers kreeg voldoende ruimte en tijd op zijn flank voor een goede voorzet. Die kwam er ook en werd omgezet door Ampomah, één van de drie wissels van Yannick Ferrera in vergelijking met zijn basiself van vorige week op AA Gent.

STVV reageerde. Roef - man van de match in de thuiswedstrijd tegen Standard - voorkwam de gelijkmaker van de Sart. Na een paar zwakke of slecht gerichte pogingen van STVV was het aan Steppe om met een fameuze reflex een owngoal van Endo uit zijn doel te slaan.

Waarna Endo in gunstige zin op het voorplan trad. Met zijn eerste doelpoging kende hij geen succes, met zijn tweede wel. Weliswaar met de medewerking van Caufriez die de bal in eigen rechthoek verloor.

1-1 na 32 minuten: een billijke weergave van het spelverloop, dat zelfs inzake slordigheden en persoonlijke acties die niets opleverden in evenwicht zat.

Kort na de rust miste Ceballos op aangeven van Buya een open kans om 1-2 te maken. Het leek slechts uitstel te zijn. In de 55ste minuut goochelde Bezus zich voorbij een paar Waaslandse verdedigers en prikte de bal de bal voorbij Roef. De vreugde in het bezoekende kamp was echter van korte duur. Op aangeven van de VAR - Delferière was op de Freethiel de man met dienst - werd het pareltje van de Oekraïner door ref Smet afgekeurd. Blijkbaar wegens buitenspel van Buya.

Bezus bleef aandringen. Eerst met een knal op de vuisten van Roef, daarna met een lob vanuit de middencirkel. Daar houdt de vergelijking met poging van Trebel in Anderlecht - Moeskroen op, want Roef had de bal slechts op te rapen.

Bij het ingaan van het laatste kwartier kwam STVV toch op voorsprong. Verdiend, want de Kanaries waren sinds het begin van de tweede helft de betere ploeg. De ingevallen Boli schoof de bal voor de voeten van de Sart die 1-2 maakte. Daarmee redde de Sart een tot dan zeer matige prestatie. En weer was de vreugde bij STVV van korte duur. Deze keer niet door de tussenkomst van de VAR, wel door de gelijkmaker van Jubitana op aangeven van Ampomah.

In het slot ging Waasland-Beveren het heftigs op zoek naar de zege. Jubitana kreeg daarvoor de beste kans. Zijn kopbal op voorzet van Boljevic, belandde centimeters naast.

Meer over STVV

sport

sportdiscipline

voetbal

Waasland-Beveren

Roef

sportevenement