Waasland-Beveren duikt in de top zes Michaël Vergauwen

22u19 0 BELGA Jupiler Pro League Never change a winning team. Philippe Clement weet dat nu ook. Pas na de inbreng van sterkhouders Angban en Ampomah kon een tot dan bleek Waasland-Beveren afstand nemen van Kortrijk. Het lot van trainer Yannis Anastasiou lijkt bezegeld, W-B duikt de top zes in.







Winnen. En dan nog. Enkel een driepunter kon Yannis Anastasiou in het zadel houden. Tegen Waasland-Beveren, een van de revelaties van de competitie, voorwaar geen sinecure.



Opvallende statistiek over de Waaslanders: ze konden dit seizoen, eens op achterstand, nog geen enkele keer winnen. Slechts één keer sleepten de Waaslanders in extremis een puntje uit de brand, tegen Charleroi. In de drie andere gevallen was het resultaat telkens een nederlaag.



Gisteren kreeg W-B een nieuwe kans om de statistiek naar de vuilbak te verwijzen. Kortrijk kwam immers even na rust op voorsprong, via Budkivskyi eerste doelpunt van de Oekraïner. Het was ook pas de eerste echte goede aanval van de Kerels.



Philippe Clement is zot van statistiekjes, en wist dan ook dat zijn team dit seizoen nog geen enkele keer 6 op 6 had gepakt. Hij greep dus meteen na de tegentreffer in. Zo stond Waasland-Beveren tien minuten ver in de tweede helft weer in de gebruikelijke type-opstelling te spelen.



De bleke Cools en Dierckx werden vervangen door Angban en Ampomah. Nood breekt wet, want die twee konden wat rust gebruiken. Wat Waasland-Beveren het eerste uur liet zien, was echter te weinig om niet in te grijpen. Veel knokken, weinig voetbal. Zelfs een artiest als Morioka had het moeilijk. W-B had 64 procent balbezit aan de rust, maar daarmee was ook alles gezegd.

Met Angban en Ampomah op het veld, draaide het plots weer wel. Seck kopte eerst nog op de paal, maar scoorde wat later toch. De Senegalees buffelde een prima voorzet van de jonge Schryvers voorbije een kansloze Kaminski. Het derde doelpunt van Seck dit seizoen was het startschot van een Beverse stormloop richting overwinning en top zes.



Thelin was dicht bij z'n achtste, Rougeaux redde op de lijn. Tien minuten voor tijd was Kortrijk -en allicht ook Anastasiou- eraan voor de moeite. Een voorzet van Ampomah werd door Morioka in doel gekopt. Doelpunt nummer 6 al van de Japanse sensatie. Buit binnen voor de thuisploeg? Ja, maar wel enkel dankzij een uitstekende parade van Davy Roef op Attal.



Hoogdag in het Waasland dus, behalve voor Anastasiou. Zijn C4 ligt klaar. Waasland-Beveren pakt -zij het zwoegend- die eerste 6 op 6 en staat zowaar vijfde in het klassement. Een plaats waar ze horen, maar toch: never change a winning team, Philippe.

