Waasland-Beveren doet gouden zaak en wipt over KV Oostende: “En nu tegen Eupen voor historische twaalf op twaalf” Redactie

18 januari 2020

21u51 2 KV Oostende KVO KVO 0 einde 1 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Niet KV Oostende, wél Waasland-Beveren is nu al de weekwinnaar onderin. Milosevic scoorde al in de vierde minuut de winnende treffer in een bijzonder flauwe wedstrijd.

Belangrijk duel meteen na de winterstop voor KV Oostende en Waasland-Beveren, van wie beide voorzitters de spelers een dubbele winstpremie hadden beloofd. De kloof met Cercle Brugge uitdiepen, dat was de boodschap, al leek niet iedereen bij de thuisploeg daarvan in de beginfase op de hoogte. Oostende startte dramatisch - na amper vier minuten kon de afgezonderde Milosevic de 0-1 hard tegen de touwen trappen. Een knullige botsing tussen Faes en Milovic ging vooraf aan de openingsgoal, die tot stand kwam na een prima steekpass van Badibanga. Hetzelfde duo leek op het kwartier de voorsprong te verdubbelen, maar deze keer trapte de doorgebroken Milosevic onbesuisd naast. KVO speelde ondanks flink wat balbezit waardeloos: spitsen Akpala en Sylla kregen niets klaar, de aanvoer was evenwel bedenkelijk. In een verder flauwe eerste helft had Pirard enige moeite met een verrassende vrijschop van Vandendriessche en was de kopbal van Faes te slap. Waasland-Beveren voetbalde iets minder slecht dan Oostende, maar ook de bezoekers kwamen niet meer tot kansen.

De tweede helft was niet beter dan de eerste, integendeel. KVO moest op zoek naar de gelijkmaker, maar Pirard hoefde zich nauwelijks te onderscheiden. Sakala zag eerst zijn goal afgekeurd wegens buitenspel en vervolgens zijn vluchtschot voorbij de verste paal zoeven. Waasland-Beveren hield al bij al makkelijk stand tot het slotkwartier, zonder daarbij zelf echt gevaarlijk te zijn. Acht minuten voor inrukken leek Vandendriessche de afvallende bal binnen te schieten, maar hij miste het kader. Pirard moest even later alles uit de kast halen om de ingevallen Guri van een doelpunt te houden. Meteen de laatste goeie kans van KVO, dat onder Van Wijk meteen een belangrijke wedstrijd verliest.

Waasland-Beveren pakt op zijn beurt drie gouden punten in de degradatiestrijd. De bezoekers wippen over KV Oostende naar de 14de plaats en tellen na vanavond negen punten bonus op Cercle Brugge. KVO is dicht bij een deal met een Amerikaanse investeringsmaatschappij, maar sportief nog steeds niet uit de zorgen.

“Tegen Eupen gaan we voor een historische 12 op 12"

Mooi was het niet, hartverwarmend wel: de duurbevochten driepunter aan de kust werd door Waasland-Beveren begroet als was de redding al een feit. “Maar niets is natuurlijk minder waar”, besefte voorzitter Dirk Huyck midden de euforie. “Er blijven acht wedstrijden te gaan, dus dit kan zeker nog mislopen voor ons. Maar anderzijds hebben we nu nog wat meer ademruimte. Half december stonden we er zeer slecht voor, nu hebben we een derde opeenvolgende belangrijke stap richting behoud gezet. We springen over Oostende en komen naast Eupen, onze eerstvolgende tegenstander. Volgende week gaan we vol voor een historische 12 op 12, want dat is nog nooit gebeurd sinds we met Waasland-Beveren naar de hoogste afdeling klommen.”

Dat gebeurde destijds uitgerekend in Oostende, waar de Wase fusieclub sindsdien nog maar één keer kon winnen. “Nu was deze wedstrijd voor ons de tweede in een drieluik dat we als cruciaal voor de redding hadden vooropgezet. De zege tegen Standard was niet ingecalculeerd en dus pure bonus. Maar STVV, Oostende en Eupen waren voor ons de wedstrijden waarin het moest gebeuren. Met twee op drie zitten we goed. Dit was wel geen wedstrijd voor hartlijders. Ik ben in anderhalf uur toch wel een paar jaartjes ouder geworden, man, man.”