Waasland-Beveren doet een reuzezaak en duikt met zes op zes de winterstop in FKS

26 december 2019

16u20 0 Waasland-Beveren WBE WBE 1 einde 0 STV STV STVV Jupiler Pro League STVV monopoliseerde de bal, Waasland-Beveren loerde enkel op de counter. Het leverde geen van beiden uitgesproken kansen op. En toch won de thuisploeg dankzij een kerstgeschenk met een grote strik van doelman Schmidt.

Belangrijke match, vooral voor Waasland-Beveren dat de hete adem van rode lantaarn Cercle in zijn nek blijft voelen. De Kanaries konden mits winst Anderlecht minstens voor één dag voorbij steken in de stand. De eerste helft nam STVV doorlopend het initiatief maar zonder gevaar te creëren. De thuisploeg probeerde het met een paar te slappe afstandspogingen.

Een slaapverwekkende vertoning was het. Maar iets over het half uur keken de Truienaars toch tegen een achterstand aan toen Schmidt zich verkeek op een afstandschot van Badibanga en Milosevic het leer in de rebound met zijn ogen dicht kon binnen tikken. Alles samen, die eerste vijfeenveertug minuten, een vertoning om snel te vergeten. STVV moest dus wel vol aan de bak in de tweede helft. Ze maakten weer het spel, maar wel aan een tempo dat iedereen in het stadion aan het geeuwen bracht. De mannen van Arnauld Mercier bleven de kat uit de boom kijken en loeren op de counter.

Wie nam hen dat trouwens kwalijk? Maar ook zij waren ook op een poging van Agyepong na ongevaarlijk. Met maar 1-0 op het boord bleef het wel spannend, natuurlijk. Maar of we daar warm van kregen? Neen, integendeel. Daar was ook geen reden voor. Want tot het laatse fluisignaal bleef ons notablaadje leeg. Waasland-Beveren met een goed gevoel de winterstop in, STVV met de billen bloot. (FKS)

