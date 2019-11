Waasland-Beveren dient KV Kortrijk vierde nederlaag op rij toe MVS

09 november 2019

21u52 2 KV Kortrijk KVK KVK 1 einde 3 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Gouden driepunter van Waasland-Beveren, de eerste buitenshuis. Meer interlandbreaks voor de Waaslanders aub, want ook hun vorige zege was voor zo’n pauze. Vanavond legde het KV Kortrijk over de knie. Voelt Yves Vanderhaeghe z’n stoel wankelen na de voorbije 0 op 12?

0 op 9 tegen 0 op 12. Dan weet je dat je op een duel in de kelder van de rangschikking bent. En dat je als coach moet ingrijpen. Bij KV Kortrijk verdwenen Hines-Ike (zelfs niet op de bank), Rougeaux (geblesseerd) en Lepoint uit de basis, bij Waasland-Beveren geen Kobayashi (geblesseerd), Wiegel (geschorst), Jubitana en Durmishaj. Mercier koos in de plaats voor Moren, Tshibola, Badibanga en Sula. ’t Zouden vier uitstekende keuzes blijken.

Na 12 minuten stonden de bezoekers al op voorsprong. Mooie slalom Dierckx, pasje Sula, afwerking Badibanga. Die was daardoor meteen topschutter van de Waaslanders met… twee goals. Het was overigens ook de snelste goal dit seizoen van W-B. Dat was tot nog toe een penalty van Forte in minuut 32 op de openingsspeeldag.

Op het halfuur kopte Mboyo te zwak in de handen van Jackers, aan de overkant was het wel weer prijs. Een dieptepas van Dierckx werd door Badibanga voorgebracht en licht gedevieerd door Sula. Koita stond op de juiste plaats en duwde beheerst binnen. Twee goals in het eerste halfuur: weer een primeur voor Beveren, dat er plots in slaagde wat het al heel het seizoen niet kan: efficiënt zijn.

En wat met KVK vraagt u zich af? Tja… 0 op 9 en nu dus 0 op 12: het zegt veel. Dat het thuispubliek tot de blessuretijd wachtte om de ’Shame on you’ in te zetten, siert hen. Ondertussen had de thuisploeg op het uur weliswaar de aansluitingstreffer gemaakt (Hornby), een kwartier voor tijd mochten de Kerels alle hoop laten varen toen Bruzzese de doorgebroken Koita aantikte. 1-3, Dierckx.

Crisis

Gouden driepunter voor de Waaslanders, die zo de kloof op Cercle Brugge op drie punten houden. Collateral damage: Moren viel geblesseerd uit en Vukotic kreeg 20 minuten voor tijd (!) van ref Geldhof een gele kaart omdat hij iets te veel tijd nam bij een vrijschop. Meteen zijn vijfde van het seizoen, waardoor hij er niet bij is in dé degradatieclash van dit seizoen, binnen twee weken tegen Cercle.

Op Kortrijk is het intussen echt crisis. In het Guldensporenstadion staan ze stilaan met beide benen in het degradatiemoeras. Blijft Vanderhaeghe buiten schot en zo ja, hoe lang nog? Time will tell. Want met een op papier zo mooie ploeg zo laag in het klassement staan: het is tricky. Vraag maar aan KV Mechelen en Lokeren.