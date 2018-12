Waasland-Beveren boekt negen op negen (!) na winst in Wase derby van rode lantaarn Lokeren Luc Verweirder

22 december 2018

21u50 1 Waasland-Beveren WBE WBE 2 einde 1 LOK LOK KSC Lokeren Jupiler Pro League Adnan Custovic triomfeert in de derby van het Waasland. Met een derde zege op rij spijkert Waasland-Beveren de buren van Lokeren op zes punten achterstand. De Bosniër doet wat Trond Sollied voorlopig te weinig lukt: zijn team punten laten pakken. Na de stunts tegen de toppers Club Brugge en op Antwerp, lukte dat nu ook tegen een rechtstreekse tegenstander in de strijd om het behoud. De allereerste zege van Waasland-Beveren tegen Lokeren sinds de geel-blauwe fusieclub zeven jaar geleden op het hoogste niveau kwam, zorgde voor een delirium op Freethiel.

Waasland-Beveren en Sporting Lokeren begonnen aan “de belangrijkste Wase derby” van dit decennium met de wetenschap dat degradatieconcurrent Moeskroen een driepunter had gepakt tegen Anderlecht. Er kwam dus zo mogelijk nog wat meer druk op de partij in Freethiel te zitten, vooral voor rode lantaarn Lokeren dan. Trond Sollied moest het zonder Overmeire, Cevallos, Tirpan, Miric, Skulason én Diaby stellen, maar kon uiteindelijk toch weer rekenen op De Ridder. De Gentenaar kreeg de aanvoerdersband om de arm. Bij Waasland-Beveren keerde Ampomah terug uit schorsing. Adnan Custovic slachtofferde Schryvers, nochtans één van de uitblinkers vorige week bij de stuntzege op Antwerp.

De gedecimeerde bezoekers hielden een half uur goed stand en hadden altijd op voorsprong moeten klimmen toen Jovanovic plots oog in oog stond met Roef, maar al te zacht op de doelman besloot. Bij een haarscherpe omschakeling verkoos De Ridder in een drie-tegen-één situatie opnieuw Jovanovic te zoeken, terwijl Benchaib veel beter geplaatst stond om af te werken.

Lokeren zou het zich beklagen. Even voor het halfuur degradeerde Boljevic zijn bewaker Ben Harush tot een zoutpilaar. Na twee goeie kapbewegingen krulde de Macedoniër het leer perfect op de kruin van Ampomah voor 1-0. Tien minuten ver in de tweede helft mocht Forte vanop de elfmeterstip de Beverse voorsprong verdubbelen, na fout van Ticinovic op Ampomah. Lokeren had daar ook met tien man kunnen vallen, maar ref Visser oordeelde dat de penalty als bestraffing volstond en hield een tweede geel voor Ticinovic op zak.

De buit leek binnen voor de thuisploeg, tot Terki plots strak uithaalde van buiten de zestien en Roef kansloos liet (2-1). Tot zijn verbijstering werd de Lokerse doelpuntenmaker één minuut later naar de kant geroepen voor de jonge debutant Laurens Symons. Het woedende wegwerpgebaar richting zijn coach sprak boekdelen. Met ook Hupperts en Saroka tussen de lijnen zette Sollied alles op alles, maar de Lokerse druk bleef te steriel. Met dichtgeknepen billen trok Waasland-Beveren de driepunter over de streep.